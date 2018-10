Die Freude bei Badens Nummer zwölf Stefan Baum und seinen Mitspielern war am Sonntag riesig. (Björn Hake)

Baden. Außerhalb der Lahofhalle strahlte die Sonne. In jenem Gebäude, in dem der TV Baden seine Heimspiele in der 2. Volleyball-Bundesliga austrägt, war von dem prächtigen Herbstwetter nicht viel zu bemerken. Das war den Gastgebern und seinen Fans jedoch so ziemlich egal. Die Stimmung in der Lahofhalle sollte am Sonntagnachmittag überkochen. Denn dort geschah etwas Historisches: Der TV Baden gewann gegen den USC Braunschweig mit 3:1 (25:23, 21:25, 25:16, 25:22). Es war der erste Zweitliga-Sieg in der Badener Vereinsgeschichte. Der Triumph war auch deshalb so wichtig, weil die Braunschweiger in der Tabelle hinter dem TVB bleiben. Nach dem vierten Spieltag beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz nun drei Punkte.

Badens Kapitän Stefan Baum war nach der Begegnung überglücklich – wie alle seine Teamkameraden. „Dieser Sieg fühlt sich sehr befreiend an. Weil wir jetzt ein wenig Abstand zu den unteren Plätzen haben, können wir die kommende Aufgabe ein bisschen entspannter angehen“, sagte er. „Und jetzt wissen wir wieder, wie es sich anfühlt zu gewinnen.“ Dabei mussten die Badener ersatzgeschwächt in die wichtige Partie gegen eine Braunschweiger Mannschaft gehen, die zuvor erst einen Satz gewonnen hatte. „Am Freitag hatte sich im Training Ole Seuberlich verletzt. Das war ein Schock für uns alle“, sagte TVB-Coach Fabio Bartolone. „Wir mussten daher die Aufstellung ändern, aber das hat meine Mannschaft mit ihrem großen Teamgeist super umgesetzt.“ Gleich im ersten Satz sollte sich jedoch zeigen, dass auch die Braunschweiger unbedingt ihre sieglose Serie beenden wollten. Lange Zeit hielten die Gäste mit. Den ersten Satzball des Spiels bekam dann aber die Bartolone-Truppe (24:23). Und gleich diese erste Chance wurde genutzt. Der erste Spielabschnitt ging damit an die Gastgeber.

Die Badener bekamen durch den Erfolg in Satz Nummer eins aber keine Sicherheit in ihr Spiel. Denn im zweiten Durchgang machten sie plötzlich Fehler, die sie sich zuvor nicht geleistet hatten. Die Folge: Die Gastgeber liefen stets einem Rückstand hinterher, der gegen Ende des Satzes sogar sechs Punkte betragen sollte – 13:19. Eine Entscheidung sollte das aber noch nicht sein. Die Badener kämpften sich zurück. Beim 21:21 war der Abschnitt wieder offen. Doch die Schützlinge von Bartolone wurden für den Kraftakt nicht belohnt: Als Ole Sagajewski einen Angriffschlag ins Seitenaus setzte, stand es 25:21 für die Gäste. „Wir haben uns Fehler erlaubt, die wir eigentlich nicht machen müssen“, sagte Stefan Baum. „Der Gegner hat uns zudem nicht dominiert. Wir wussten, dass wir den Ball eigentlich nur vernünftig im Spiel halten mussten.“ Im dritten Satz agierten die Badener wieder konzentrierter. Und dafür wurden sie belohnt. Die Braunschweiger fanden kein Mittel mehr, um den Gastgebern gefährlich zu werden. Im Schnelldurchgang gewann der TVB den dritten Durchgang – 25:16.

So langsam roch es nach dem ersten Saisonsieg. Doch Zuschauer und Mannschaft mussten in Satz Nummer vier viel Geduld aufbringen. Bis zum Ende blieb es ausgeglichen. Beim 23:21 für die Gastgeber erhoben sich dann auch die Zuschauer. Sie wollten ihr Team zu den beiden letzten Punkten peitschen, die noch fehlten. Kurze Zeit später war es dann so weit: Durch einen USC-Fehler im Zuspiel kam Baden zu seinem 25. Punkt und zum ersehnten Matchgewinn. Der Nachmittag wurde zu einem historischen. „Jetzt sind wir richtig drin“, jubelte Fabio Bartolone. „Wir haben heute mit Herz gewonnen.