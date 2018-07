Damit das saftige Grün des Rasens bestehen bleibt, ist regelmäßiges Bewässern vonnöten. Doch nicht alle Plätze bekommen dieselbe Pflege. (DPA/Julian Stratenschulte)

Zig Liter Regen auf den Rasenplätzen der Region, sie sind durchtränkt vom Wasser sowie rutschig und matschig – an Fußballspielen ist nicht zu denken. Gerade mal vier Monate ist dieses Szenario her. Im März noch verhinderten Regen, Schnee und Frost das Fußballspielen in der Region über Wochen hinweg. Die Wetterlage war extrem. Nun herrscht das Gegenteil, das andere Extrem. Nun würde sich der ein oder andere Fußballer über zig Liter Wasser freuen, ebenso die Plätze selbst. Denn weit über 30 Grad, gepaart mit strahlendem Sonnenschein über Wochen hinweg, sind zwar für Sonnenanbeter optimale Bedingungen, für die Rasenplätze der Region eher weniger. Für sie ist die andauernde Wetterlage Gift.

Zunächst: Das saftige Grün ist auf allen Plätzen der Region noch sichtbar. Doch mancherorts liegt die Betonung auf noch. In Achim beispielsweise ist für das Bewässern der Rasenplätze die Stadt selbst zuständig, andernorts stehen zumeist die Vereine in der Verantwortung. Beim TSV Achim werden die Rasenplätze derzeit alle zwei Tage gewässert, mindestens zweimal die Woche. Im Grunde ist das bei der Hitze und Trockenheit zu wenig. "Wir mussten den Wasserverbrauch bereits einschränken, diese Ansage haben wir vom Trinkwasserverband bekommen. Auch unserer Brunnenanlage merkt man die andauernde Hitze an", erzählt Heiko Haase, Leiter Bauhof bei der Stadt Achim. Dennoch seien alle Plätze bespielbar, das gelte sowohl für den Haupt- als auch für die Nebenplätze. "Aber tendenziell können natürlich alle Plätze mehr Wasser benötigen. Jedoch bewässern wir entsprechend unserer Möglichkeiten." Auf dem Hauptplatz sei auch noch das saftige Grün vorhanden, auf den Nebenplätzen gelte das Gleiche mit leichten Einschränkungen.

Unterschiedliche Ansichten

Die Sportler sehen das nicht ganz so. "Wir sind definitiv nicht zufrieden mit allen Plätzen", betont Sven Zavelberg, Coach der Achimer Kreisliga-Mannschaft. "Der Hauptplatz ist mittlerweile in Ordnung, nachdem neuer Rollrasen verlegt wurde, bei dem aber ein paar Quadratmeter vergessen wurden und zudem die Reparatur der Bewässerungsanlage lange dauerte. Der zweite und dritte Platz könnte aber mehr Wasser vertragen." Platz Nummer drei, auf dem die Zavelberg-Truppe trainiert und auch seine Testspiele austrägt, sei mittlerweile in einem für Fußballer frustrierenden Zustand. "Der Ball hoppelt auf ihm, es liegen teils Steine darauf – wir sind jetzt in der vierten Vorbereitungswoche, da geht es dann an die technischen Feinheiten." Der TSV wollte sich bereits in Eigenregie um die Bewässerung der Plätze kümmern, ehe sich doch der Bauhof der Stadt darum kümmerte. Jedoch sei die nötige Dosis Wasser zu spät erhöht worden. "Nun nehmen wir die Gegebenheiten so, wie sie sind", lenkt Zavelberg ein.

Die Frage ist aber: Wie lange bleiben die Gegebenheiten so? Nach Meinung von Dirk Seekamp nicht mehr lange. "Das reicht nicht, so werden sie bald braunen, trockenen und stumpfen Rasen haben." Seekamp ist ein Mann vom Fach, kümmert er sich doch bereits seit 1984 um das Grün beim TSV Ottersberg. Früher zog er noch die Wasserschläuche über die Fußballplätze, mittlerweile verfügt der Verein über eine Beregnungsanlage. Diese bewässere den Haupt- sowie Nebenplatz normalerweise einmal täglich, an Tagen wie diesem Donnerstag mit weit über 30 Grad auch zweimal – morgens und abends. Und trotz der besseren Bedingungen ist Jan Fitschen, Trainer der Bezirksliga-Truppe, nicht gänzlich zufrieden: "Wenn wir trainieren, ist der Platz bereits wieder trocken." Dennoch bescheinigt er dem TSV-Rasen, in einem guten Zustand zu sein. Aber ein komplett trockener Rasen sei für ihn das Schlimmste überhaupt, "dann herrscht eine Verletzungsgefahr hoch drei".

Nicht nur das Grün ist entscheidend

Diese bestehe beim TSV Etelsen nicht, auch wenn die Spieler bereits den härteren Untergrund bemängelt haben. Das saftige Grün des Rasens ist das eine, der Härtegrad des Bodens das andere. Auf hartem Terrain steigt die Belastung, nicht selten treten vermehrt Probleme wie Reizung der Achillessehne auf. Somit ist das Grün des Rasens nicht der einzige Indikator für das Befinden des Platzes. Nur mit genügend Wasser sei der Zustand der Plätze in einem guten zu halten. Beim TSV lässt Platzwart Florian Krull deshalb die Beregnungsanlage auf dem Hauptplatz ein- bis zweimal täglich ihre Arbeit verrichten, je nach Wetterlage. Auch die Zustände der Trainingsplätze der Schlossparkkicker beschreibt Krull als "recht gut". Diese muss er jedoch "von Hand" mit Schläuchen bewässern.

Das gilt beim FSV Langwedel-Völkersen für jeden Platz. Jürgen Kothe und ein Helfer schleppen mehrfach die Woche die Schläuche über die Fußballfelder des FSV. Jede Nacht läuft das Wasser, acht Stunden lang. Die Menge ist jedoch mittlerweile auf das Minimum reduziert. Die Gemeinde hat aber nicht zur Vorsicht gemahnt, der Verein verordnete sich selbst die Einschränkung. "Wir halten die Plätze mit dem Minimum in Schuss, wollen es aber auch nicht übertreiben", erzählt der Langwedeler Platzwart. Nicht zu vergessen sei auch der Aufwand, der dahinter stecke. Zwei Stunden täglich beschäftigt sich Kothe mit den Rasenplätzen des TSV, in der Regel muss er das ansonsten nur ein- bis zweimal die Woche. Doch das sei in einer solchen Phase auch vonnöten, denn handhabe man die Bewässerung wie die Stadt Achim, "dann gehen die Plätze bald kaputt". Und Kothe schickt noch eine Warnung hinterher: "Verbrannter Rasen wächst nicht wieder nach."