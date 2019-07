Im neuen Gewand gegen die alten Kollegen: Der Ex-Ottersberger Lukas Klapp (am Ball) musste sich am Ende seinen ehemaligen Mitspielern um Bastian Falldorf geschlagen geben. (Björn Hake)

Ottersberg. Wenige Minuten sind noch zu spielen, da wird nochmals Enes Acarbay in die Partie eingewechselt. Seine Aufgabe: Er soll einen Freistoß schießen. Acarbay legt sich den Ball zurecht, geht zwei Schritte zurück, läuft an und zieht ab. Sekunden später ist er umringt von seinen Mitspielern, die ihn feiern. Warum: Enes Acarbay hat für den Fußball-Landesligisten TSV Otterberg im Finale des Gemeindepokals gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn das entscheidende Tor zum 4:3 (1:2) markiert. Sein Freistoß war ein perfekter, der Ball schlug unhaltbar im linken oberen Knick ein.

Es war ein äußerst sehenswerter Abschluss eines äußerst hitzigen Freundschaftsspiels. Auch der Freistoß selbst löste Diskussionen aus, das Foul an Egzon Prcani war kein eindeutiges. „Es war mir beinahe klar, dass es das eine oder andere Scharmützel gibt. Es sind ja alle untereinander befreundet, und dann sind noch zwei von uns zu denen gewechselt“, sagte Ottersbergs Coach Jan Fitschen. Die Rede ist von Lukas Klapp und Jan Schröder, beide suchten den Weg in diesem Sommer weg vom künftigen Landesligisten hin zum Kreisligisten. Und insbesondere Jan Schröder war auf dem Platz anzusehen, wie gerne er gegen die Ex-Kollegen gewonnen hätte. Einige ruppige und hitzige Duelle lieferte er sich mit Prcani und Co.: „Gegen die alten Jungs muss man ja gut aussehen.“ Und gegen die alten Jungs müsse es auch so zugehen, wie es zugegangen ist. „Sonst wäre es kein Derby“, gab Schröder lachend zu Protokoll.

Auch Lukas Klapp bekam zu spüren, wie es ist, gegen die ehemaligen Mitspieler anzutreten. In Halbzeit zwei legte sich Klapp den Ball bei einem Freistoß zurecht, jagte ihn jedoch nicht wie Acarbay auf der anderen Seite in den Knick, sondern in den siebten Stock. Die Folge: Klapp kassierte einen Spruch von Ottersbergs Keeper Felix-Rolf Mindermann. Nach kurzem Gelächter auf beiden Seiten ging es dann sportlich weiter.

Und sportlich konnte der zwei Klassen tiefer spielende TSV Fischerhude-Quelkhorn durchaus mithalten. Halbzeit eins war von den Temperaturen der Gemüter noch eine relativ kühle, aber zugleich auch überraschende. Fischerhude ging nämlich mit einem 2:1 in die Pause. Und das fand Jan Fitschen wenig amüsant: „Wir haben uns zu viele Fehler erlaubt. Das Passspiel war eine Katastrophe, das Defensivverhalten war eine Katastrophe. Wir waren immer dann stark, wenn wir die Ordnung gehalten haben und das beherzigt haben, was wir wollten.“

Das war kurz nach Wiederanpfiff der Fall. Otterbserg kombinierte gefällig, und Fischerhude konnte nur noch zuschauen. Die Konsequenz: Ottersberg drehte durch Bastian Falldorf und Alexander Garuba die Partie. Anschließend verpassten es die Wümmekicker nachzulegen und verloren dann wieder den Faden. Das nun wieder fehlerhafte Ottersberger Spiel gipfelte in dem Fehlpass von Martin Janot. Fischerhudes Dennis Mahler bedankte sich, indem er den Ball an Keeper Mindermann vorbei zum 3:3 spitzelte.

Es folgten harte Zweikämpfe und teils unsportliche Aktionen. Nach dem Abpfiff war aber wieder alles bestens. Nur nicht der Eindruck von Jan Fitschen: „Die Struktur in unserem Spiel gefällt mir nicht. Wir müssen wieder lernen, 90 Minuten strukturiert durchzuspielen, denn auf uns warten noch andere Kaliber. Wir müssen das anders gestalten, wenn wir hier 3:0, 4:0 führen, dann haben wir viel mehr Ruhe im Spiel und es ist nicht so hitzig. Das ärgert mich, dass wir das nicht hinbekommen und das nicht ruhig runterspielen. Es fehlen zwar auch noch ein paar Spieler und wir sind in der Vorbereitung, aber gerade dann ist es wichtig, die Ordnung zu halten. Wir haben da noch Arbeit vor uns.“

