Mehr Geld, aber weniger als erhofft. Die Stadt Verden hatte für den Bau des internationalen Turnierplatzes auf dem Verdener Rennbahngelände eine Kreiszuwendung von 600 000 Euro beantragt. Nun entschied der Kreisausschuss über diesen Antrag. Der Landkreis Verden gewährt die Investitionszuweisung an die Stadt, jedoch nicht in vollem Maße. In dem Beschlussvorschlag heißt es, dass eine „Zuweisung aus Mitteln der Sportförderung von zehn Prozent der nach Abzug eventueller Landeszuwendungen verbleibenden tatsächlichen Investitionsausgaben, höchstens jedoch 300 000 Euro“, gewährt werden. Zudem stimmte der Landkreis Verden dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zu, damit der Umbau des Geländes bis August fertiggestellt werden kann. Dann steht das Reitturnier „Verden International“ an, das in diesem Jahr auch einmalig Gastgeber der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde sein wird.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,8 Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt umfasste unter anderem die Verlegung und Verbesserung der Sportanlagen für die Leichtathletik. Die angefallenen 500 000 Euro für diesen Abschnitt wurden allein von der Stadt getragen. Der nun gewährte Zuschuss ist für den zweiten Bauabschnitt angedacht.