Fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte: Jonathan Schmude. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg möchte der FC Verden 04 im Heimspiel gegen den SV Teutonia Uelzen in die Erfolgsspur zurückkehren. Eine extreme Verunsicherung will Verdens Sportlicher Leiter Nicolas Brunken bei seiner Mannschaft nicht ausgemacht haben: „Die Jungs können die Tabelle lesen und wissen, wie schnell es nach unten gehen kann. Ich habe das Gefühl, dass sie die Situation richtig einschätzen. Zuletzt wirkte alles schon wieder griffiger.“ Gegen die Gäste aus Uelzen ist es laut Brunken wichtig, „mal wieder über einen längeren Zeitraum konzentriert und konsequent zu spielen. Das war in den vergangenen Spielen oft nur phasenweise der Fall.“ Nach seiner Gelb-Rot-Sperre ist Mirco Temp wieder mit an Bord. Dafür muss Jonathan Schmude wegen seiner fünften Gelben Karte zuschauen – ebenso wie auch Jan-Ole Müller (Zerrung).

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Verden