In der ersten Halbzeit musste Ricardo Seidel zittern, nach der Pause nicht mehr. (fst)

Thedinghausen. Der Start in die Saison 2018/2019 ging für Jens Stührmann als neuen Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Thedinghausen daneben. Die Blau-Gelben verloren am Mittwochabend auf dem Sportplatz an der Eyter ihr Saisoneröffnungsspiel gegen den SV Hönisch nach einer 1:0-Pausenführung noch mit 1:3.

„Die Niederlage war vermeidbar. Besonders vor der Pause stellten wir das bessere Team und hätten höher als mit 1:0 führen können“, sagte Thedinghausens Matthias Finke. Der Start für Stührmann und seine Mannen war zunächst verheißungsvoll. Schon nach acht Minuten markierte Torjäger Tyark-Hendryk Füst den Treffer zur 1:0-Führung. Der geschockte SVH sah sich nun lange Zeit in die Defensive gedrängt und musste bange Minuten überstehen, ehe der Unparteiische zur Pause pfiff.

In Halbzeit zwei hatte die Mannschaft von Ricardo Seidel zunächst das Heft in die Hand genommen und drängte auf den Ausgleich, der prompt gelang, als Hauke Rehder den Ball volley abzog und TSV-Keeper Claas Möller keine Chance ließ (50.).

Nun wogte das Spiel hin und her mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. In der 70. Minute nutzte der Hönischer Felix Hellwinkel seine Chance und markierte den Treffer zum 1:2. Hellwinkel avancierte letztlich zum Matchwinner für seine Elf. In der Schlussminute schloss er einen Konter mit seinem zweiten Tor zum 1:3-Endstand ab.

Fünf Minuten zuvor hatte Thedinghausen noch Pech, als ein Freistoß von Philipp Neugebauer gegen den Pfosten klatsche und von dort ins Aus flog.