Bastian Reiners und die Schlossparkkicker müssen neben dem eigenen Sieg in Ritterhude auch für ein Remis zwischen Ottersberg und Uelzen beten. (Björn Hake)

Etelsen/Ottersberg. Die Spannung steigt allmählich: In der Fußball-Landesliga steht der letzte Spieltag an. Die Suche nach dem Meister ist beendet. Der FC Hagen/Uthlede hat sich den Titel gesichert. Eine Frage ist aber noch offen – und zwar ist noch nicht geklärt, welche Mannschaften gemeinsam mit dem FC Eintracht Cuxhaven in die Bezirksliga absteigen. Mittendrin im Abstiegskampf stecken der TSV Etelsen und der TSV Ottersberg. Durch die Konstellation im Tabellenkeller könnten sich am Sonnabend (Anpfiff jeweils um 16 Uhr) dramatische Szenen abspielen.

Die Etelser müssen bei der TuSG Ritterhude gewinnen und dann hoffen, dass sich der TSV Ottersberg und der ebenfalls abstiegsbedrohte SV Teutonia Uelzen mit einem Remis trennen. Nur dann könnten die Schlossparkkicker das Wunder vom Klassenerhalt realisieren. Vergessen werden darf aber auch nicht der VfL Westercelle. Bei einem Remis in Ottersberg und einem eigenen – im besten Falle hohen Sieg – könnte auch der Tabellenvorletzte von der Aller dem Abstieg noch entgehen.

TSV Etelsen

Die Gemütslage bei den Schlossparkkickern sei – so kurz vor dem Showdown – eigentlich ganz gut, sagt Coach Nils Goerdel. Er sitzt in Ritterhude ein letztes Mal beim TSV Etelsen auf der Bank, um das Zepter dann an Gerd Buttgereit weiterzureichen. "Die Stimmung ist auch deshalb gut, weil die Saison zu Ende geht. Die vergangenen Wochen waren doch ziemlich anstrengend", findet Goerdel. Nicht nur für die Körper der Etelser war die jüngere Vergangenheit belastend – auch für den Geist.

Noch haben sie in Etelsen nicht komplett verkraftet, was am Pfingstmontag am Schlosspark passiert war. Gegen den SV Emmendorf sah der TSV in der 88. Minute wie der sichere Sieger aus. Mit 4:1 führten die Gastgeber. Beim Abpfiff stand es 4:4. "Wir waren danach alle zwei, drei Tage ziemlich niedergeschlagen", gibt Goerdel einen Einblick in seine Gefühlswelt. "Beim Training am Donnerstag ging es aber schon wieder recht spaßig zur Sache."

Der Klassenerhalt ist zwar nicht in ihren eigenen Händen, dennoch wollen die Etelser alles tun, um ihn möglich zu machen. "Wir wollen in Ritterhude natürlich unsere Hausaufgaben machen", sagt Nils Goerdel. "Und dann müssen wir hoffen, dass das Wunder passiert. Viel mehr können wir nicht tun. Die Konstellation ist schon ein bisschen witzig. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine große Hoffnung, dass Ottersberg und Uelzen unentschieden spielen."

Muss der TSV Etelsen am Sonnabend den Gang in die Bezirksliga antreten, verlässt ein echter Dino die Landesliga. Denn die aktuelle Landesliga-Saison ist für die Schlossparkkicker die zehnte in Folge. In dieser Zeit hat es der Verein schon zweimal geschafft, sich am letzten Spieltag zu retten. Legendär ist das Finale der Saison 2009/2010. Damals gewann der TSV mit 8:0 in Moisburg und schaffte doch noch den Klassenerhalt. "An dieses Ereignis werde ich die Mannschaft vor dem Spiel noch einmal erinnern", sagt Goerdel. "Wenn es am Ende nicht klappt, können wir aber dennoch auf eine phänomenale Rückrunde schauen."

TSV Ottersberg

Phänomenal ist das Stichwort für die vergangenen Wochen der Wümmekicker. Am 6. Mai hatten sich die Ottersberger bereits selbst abgeschrieben, so deprimierend war die 1:4-Pleite gegen Emmendorf und so groß war der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen. Von einem nötigen Wunder war die Rede. Nun, vier Siege später, steht die Mannschaft von Coach Jan Fitschen auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Der nicht mehr für möglich gehaltene Klassenerhalt ist möglich und liegt sogar in den eigenen Händen. "Da hatte keiner mehr mit gerechnet", betont Mike Gabel, Sportlicher Leiter des TSV.

Gewinnen die Wümmekicker, sind sie gerettet, verlieren sie, sind sie abgestiegen, spielen sie Remis, kommt es auf die Konkurrenz an. "Eine ruhige Saison wäre mir eigentlich lieber gewesen. Aber die Konstellation ist natürlich geil, dafür machen wir das doch. Ich freue mich schon die ganze Woche auf Samstag. So etwas vergisst man nie mehr und dadurch entwickelt man sich weiter. Im Grunde haben die letzten Wochen den Jungs gutgetan", erzählt Gabel.

Es wird nicht nur das letzte Saisonspiel, es wird auch für Mike Gabel das letzte Spiel als Sportlicher Leiter des TSV Ottersberg sein, ab der kommenden Spielzeit wird er Co-Trainer beim TB Uphusen. Und der Abschied soll natürlich ein positiver werden. "Auch für mich persönlich wäre der Klassenerhalt sehr, sehr wichtig. Ottersberg ist ein toller Verein mit grandiosen Leuten. Ich habe hier Freundschaften geschlossen, die werden ein Leben lang halten." Und sollte nun das Wunder wirklich wahr werden, "dann wird sich das wie eine Meisterschaft anfühlen und auch so gefeiert werden".

Doch nun ist der TSV Ottersberg nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte. Den Druck hatten die Verantwortlichen ab dem 6. Mai gewollt rausgenommen, nun ist er jedoch wieder da. "Aber alle haben ja denselben Druck, denn alle müssen eigentlich gewinnen." Gabel sieht dem Saisonfinale im Grunde gelassen entgegen. "Die Planungen sind auch für die Bezirksliga abgeschlossen, der Verein und die Mannschaft würden durch den Abstieg nicht zerbrechen."

Dennoch ruhen die Hoffnungen natürlich auf das Wunder, wie auch in Etelsen. Doch mindestens einen wird es auf jeden Fall treffen, für mindestens einen wird das Wunder ausbleiben.

