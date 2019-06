Eyendorf. Erst per Losentscheid das Spiel um Platz drei erreicht, dort dann nach einem 17:17 im Siebenmeterwerfen den Kürzeren gezogen: Die männliche B-Jugend des TSV Daverden landete in der letzten Relegationsrunde um den Aufstieg in die Handball-Landesliga auf Platz vier und muss als erster Nachrücker nun darauf hoffen, dass doch noch ein Platz frei wird. Diesen könnte die SG Achim/Baden frei geben, weil die SG in der B-Jugend in Kooperation mit dem TV Oyten eine leistungsstarke Truppe auf die Beine gestellt hat.

Der TSV Daverden war in Eyendorf (Landkreis Harburg) mit einer 12:21-Niederlage gegen den TV Cloppenburg in das Turnier der letzten Runde gestartet. In ihrer zweiten Partie machten es die Jungs aus dem Verdener Südkreis besser: Sie landeten einen 24:19-Erfolg gegen die HG Elm. Da beide Teams nach der Gruppenphase die gleiche Punktzahl und Tordifferenz aufwiesen, musste laut der Statuten das Los über Platz zwei und drei in der Gruppe entscheiden. Dort war das Glück auf der Seite des TSV.

Im anschließenden Match um Platz drei gegen die SG Zweidorf/Bortfeld hatte Daverdens Malte Emigholz 15 Sekunden vor dem Ende zum 17:17 getroffen. Das Siebenmeterwerfen ging danach mit 4:2 an den Konkurrenten aus der Nähe von Braunschweig.