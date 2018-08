Sascha Kunze (rote Jacke) hat mit der HSG Verden-Aller eine erfolgreiche Saison hinter sich und will das gerne wiederholen. (Björn Hake)

Vorhang auf für die zweite Saison in der Landesliga bei der HSG Verden-Aller. Als Achter sind die Handballer aus der Kreisstadt in der vergangenen Spielzeit im Mittelfeld der Liga gelandet. Mit mehr Konstanz in den Auswärtsspielen wäre vielleicht sogar ein wenig mehr drin gewesen. Mit der Platzierung im sicheren Mittelfeld war Coach Sascha Kunze dennoch zufrieden.

Der Übungsleiter aus Oyten hofft erneut auf eine sorgenfreie Saison. „Wir wollen möglichst früh die nötigen Punkte zum Klassenerhalt sammeln. Wiederholen wir den Platz aus dem Vorjahr, dann wäre ich zufrieden“, sagt Kunze. Zum Auftakt geht es für Mittelmann Juri Wolkow und Co. an diesem Sonntag gleich gegen den Top-Favoriten der Liga: Der VfL Fredenbeck III kommt in die Aller-Weser-Halle. An den Abonnementsmeister aus dem Landkreis Stade haben die Männer von der Aller allerdings durchaus gute Erinnerungen. Eine von nur drei Niederlagen bezogen die Fredenbecker in der vorigen Spielzeit in Verden. 24:15 lautete das Resultat nach 60 Minuten für die Kunze-Sieben. Wie der Trainer betont, starte die Saison für ihn jedoch erst am 16. September so richtig. Dann geht es zur HSG Schwanewede/Neuenkirchen II. Die Partie am 8. September in Oyten wurde auf Wunsch der „Vampires“ in den Oktober verlegt.

In ihre zweite Saison nach dem Aufstieg starten die Verdener mit einer Truppe, die seit vielen Jahren eingespielt ist. Zu dieser Spielzeit wurde der Kader noch einmal ein wenig weiterentwickelt. So wird der erfahrene Bastian Bormann mit Youngster Marten Kante und Tom Gronowski ein Torwarttrio bilden. Im Kasten dürften die Verdener damit so stark besetzt sein wie kaum ein anderes Team in der Liga. Der 35-jährige Bormann schlüpft dabei in die Rolle eines spielenden Torwart-Trainers. Seinen Pass hatte der Achimer zuletzt bei der HSG Bruchhausen-Vilsen. Gespielt hat der junge Familienvater beim Team aus der Landesklasse in der vergangenen Saison allerdings kaum. Bormann nimmt den Platz von Bernd Rengstorf ein. Der Oldie (Jahrgang 1961) verstärkt in Zukunft die zweite Mannschaft in der Regionsoberliga.

Neu im Aufgebot der HSG Verden-Aller sind auch die Namen Glenn Rades und Lars Koröde. Während Rades vom TV Oyten in den Südkreis gewechselt ist, war Koröde zuletzt für die A-Jugend der HSG in der Landesliga und mit Zweitspielrecht für die Männer der HSG Cluvenhagen/Langwedel auf Regionsebene unterwegs. Die beiden Neuen sollen mit Sascha Genee und Jan Torge auf dem linken Flügel um Spielanteile kämpfen. Gut ist die HSG im Rückraum aufgestellt. Auf der Mitte zieht Juri Wolkow die Fäden, rechts agiert der im Eins-gegen-eins starke Oliver Schaffeld und auf der linken Seite sollen Tim Härthe und Lucas Konradt für die sogenannten einfachen Tore aus dem Rückraum sorgen. 366 Treffer erzielte das Quartett in der vergangenen Spielzeit für die Kreisstädter. Zum Kreis der 100-Tore-Werfer gehörte auch Björn Fechner. Zur Freude von Sascha Kunze hängt der erfahrene Kreisläufer ein weiteres Jahr dran.

Keine Frage: Unter der Regie von Sascha Kunze hat sich die HSG Verden-Aller nach der Rückkehr in die Landesliga in der vorigen Spielzeit berappelt. Trotz der Zugänge hält Kunze den Ball aber lieber flach. Das zweite Jahr in einer neuen Liga sei ja bekanntlich das schwierigste, erklärt der 33-Jährige. Neben Auftaktgegner VfL Fredenbeck III gehört für Sascha Kunze Verbandsliga-Absteiger TuS Sulingen zu den Favoriten auf den Titel.

Weitere Informationen

Zugänge: Glenn Rades (TV Oyten), Bastian Bormann (HSG Bruchhausen-Vilsen), Lars Koröde (eigene A-Jugend)

Abgänge: Bernd Rengstorf (eigene zweite Mannschaft), Hannes Stolpmann (Pause)

Restkader: Marten Kante, Tim Gronowski - Juri Wolkow, Oliver Schaffeld, Lucas Konradt, Tim Härthe, Sascha Genee, Tobias Albert, Malte Fuhrmann, Matthias Häfker, Uli Mattfeldt, Björn Fechner, Jan Torge

Trainer: Sascha Kunze (im zweiten Jahr)

Torwart-Trainer: Bastian Bormann

Betreuer: Eckbert Fechner

Physiotherapeut: Andre Eggers

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: VfL Fredenbeck III, TuS Sulingen PRÜ