Jan Wolters (Mitte) kam auf sechs Treffer: Das sollte aber nicht genügen. (Björn Hake)

Nach zwei Siegen in Folge haben die Hoffnungen der SG Achim/Baden II auf den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga Nordsee wieder einen Dämpfer erhalten. „Es war einfach nicht unser Tag“, lautete das Fazit von Coach Florian Schacht nach der 22:29 (13:14)-Niederlage gegen die Gäste von der SG Neuenhaus/Uelsen. Durch die 14. Niederlage stehen bei den Weserstädtern weiter magere sechs Zähler auf der Habenseite. Fünf Punkte beträgt der Abstand zum rettenden Ufer.

Die Hoffnung auf den dritten Sieg in Folge sei schon in den Köpfen gewesen, gab Florian Schacht zu. Zumal der Fünfte des Klassements nicht in stärkster Besetzung in die Badener Lahofhalle gekommen war. Unter anderem fehlte bei den Gästen aus der Grafschaft Bentheim mit Henrik Esmann (65 Tore in 14 Spielen) ein starker Rückraumspieler. „Neuenhaus hat dann das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht“, zollte Schacht dem Gegner Respekt. Kaum Mittel fand die Defensive der Gastgeber gegen Zwei-Meter-Mann Jörn Wolterink. Satte 18 Treffer schenkte der 34-jährige und frühere Erstligaspieler (HSG Nordhorn) der heimischen Spielgemeinschaft ein.

Verheerende Torflaute

Dabei war die SG Achim/Baden II war gut in die Partie gestartet. Als Marico Dumke nach etwas mehr als sechs Minuten getroffen hatte, lag die Heim-Sieben mit 3:1 vorne. Auch beim 12:10 (26.) sah es noch gut aus für den Tabellenvorletzten. „Dann nehmen wir uns bis zur 45. Minute eine Auszeit“, schilderte Florian Schacht die folgende Torflaute der SG. Zehn Minuten vor dem Ende war das Match entschieden. Robin Menzel hatte in dieser Phase mit zwei Treffern in Folge für die SG Neuenhaus/Uelsen auf 22:15 gestellt. Seine Sieben hätte erneut die Leistung aus den Partien vergangenen Partien benötigt, meinte Florian Schacht. „Wir haben es im ersten Durchgang versäumt, die Zwei-Tore-Führung weiter auszubauen –dann wäre es vielleicht anders gelaufen.“ Doch somit setzte es den Hoffnungsdämpfer.