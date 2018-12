Die Athleten aus der Domstadt seien in Hamburg zur Höchstform aufgelaufen. „Merlin Wenner siegte in seiner Renngemeinschaft im Achter und blickt somit ambitioniert auf die Titelkämpfe in München“, sagte Witte. Ebenfalls erfolgreich war Charlotte Hoffmann, sie nahm zwei Mal auf dem Treppchen Platz. Andre Hoffmann fuhr mit seiner noch sehr neuen Renngemeinschaft mit einem Ruderer aus Hamburg ein sehr gutes Ergebnis ein. Witte: „Auch sie wollen ihre Klasse in München beweisen.“ Andre Hoffmann startete zudem im Einer und entschied sein Rennen für sich.

Jonas Wiebe und Jakob Zgonc erzielten in einer Renngemeinschaft mit Sportlern aus Celle und Lüneburg gute Platzierungen im Vierer ohne Steuermann. Sie werden in München ebenfalls an den Start gehen. Im Einer kämpfte sich zudem Leah Wiebe zwei Mal über die 1500 Meter lange Regattastrecke und platzierte sich auf die Ränge drei und sechs. Trainer Uli Wiebe freute sich sehr über die Ergebnisse. Er blickt nun positiv den Deutschen Juniorenmeisterschaften, die Ende Juni in der bayrischen Landeshauptstadt anstehen, entgegen.