Starteten fehlerfrei beim Landesturnier: Harm Lahde und Cayenne D'Ive. (Björn Hake)

Verden. Es ist die zehnte Auflage insgesamt und die dritte in Verden: Das Hannoversche Landesturnier, das HA.LT, ist gestartet. Über fünf Tage werden zehn Landesmeister gesucht und in vielen weiteren Prüfungen die Sieger ermittelt. Die Springreiter haben am Donnerstag ihre ersten Runden im Parcours gedreht. Und das erste Zwischenresultat verrät, dass die heimischen Reiter ein Wörtchen um die Vergabe der Landesmeisterschärpen mitsprechen können.

Gentlemanlike waren zunächst die Amazonen an der Reihe, die im Verdener Stadion entsprechend der Klasse M** aufgebauten Hindernisse zu überqueren. Fehlerfrei gelang dies 13 von insgesamt 27 Gespannen. Das schnellste Duo war Julia Plate mit Limbiskit. Die Reiterin vom RV Fredenbeck bewältigte auf ihrer 13-jährigen Hannoveranr Stute den Parcours in 56,06 Sekunden und distanzierte damit die Konkurrenz deutlich. Auf dem Silberrang der ersten von insgesamt drei Wertungsprüfungen für die Landesmeisterschaft folgte Dania Koop auf Carthagena. Das Gespann vom RV Lumühlen benötigte 62,08 Sekunden. 64,14 Sekunden bescherten Alexa Stais (RRV Schwarme) und Quintano Rang vier.

Anschließend waren die Springreiter an der Reihe. Lokalmatador Harm Lahde (RV Aller-Weser) musste sich auf Cayenne D'Ive lediglich hinter Hans-Jörn Ottens (RC Stotel) auf Edonja einreihen – 68,30 Sekunden und 67,27 Sekunden. Auf Rang drei landete der Landesmeister von 2016 Steffen Engfer (RFSP Sieversen). Lahde glückte zudem mit Oak Grove's Darshan ein weiterer fehlerfreier Ritt. Das gelang unter anderem auch Oliver Ross (RV Aller-Weser) auf La sorciere feu und dem Morsumer Hilmar Meyer auf Catch the Dollar.

