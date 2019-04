Leon Bauchmüller (rechts) zeigte bei der ADAC Kart Academy eine starke Leistung und raste auf den vierten Platz. (Björn Niemann)

Wackersdorf. Kartfahrer Leon Bauchmüller aus Bendingbostel hat bei der ADAC Kart Academy ein starkes Debüt gefeiert und einen ordentlichen vierten Platz belegt. Zum Saisonauftakt gingen 160 Teilnehmer im oberpfälzischen Wackersdorf an den Start. Der elfjährige Bauchmüller startete zum ersten Mal in dieser Serie und bewältigte die 1190 Meter lange Strecke als Rookie mit Bravour. Im Vergleich zu den anderen Rennserien fahren die Talente der Kart Academy mit identischen Karts, weshalb die fahrerischen Fähigkeiten im Vordergrund stehen.

Während die Qualifikation für Bauchmüller mit Platz sieben nicht nach Plan verlaufen war, präsentierte er sich in den drei Wertungsläufen in besserer Form. In den ersten beiden Rennen behielt der Rookie die nötige Ruhe und fuhr jeweils als Vierter über die Ziellinie. Im ersten Lauf fuhr er sogar die zweitbeste Rundenzeit und schrammte nur knapp am Podest vorbei.

Im abschließenden Durchgang legte er einen starken Start hin und führte als Zweitplatzierter über einen längeren Zeitraum das Verfolgerfeld an. Gegen Ende des Rennens verlor der Nachwuchsfahrer aufgrund der fehlenden Erfahrung diesen Rang jedoch noch an Elijah Alessandro Saia. Immerhin verteidigte der Niedersachse in den Schlussrunden nach großem Kampf gegen die angriffswilligen Verfolger Lukas Schächer und Lukas Gridjan Platz drei. „Leon hat als einer der jüngsten Fahrer im Feld den Überblick behalten und sich in Wackersdorf in den sehr engen Rennen ausgezeichnet präsentiert“, lobte Pressesprecher Björn Niemann.

In der Gesamtwertung rauschte er jedoch mit 42 Punkten knapp am Podium vorbei und belegte in einem ausgeglichenen Achterfeld den vierten Rang hinter Schächer, der 45 Punkte sammelte. In der Rookie-Wertung belegte Bauchmüller den zweiten Platz und musste sich lediglich dem dreifachen Tagessieger Gianni Andrisani geschlagen geben. „Damit habe ich mein Ziel in der Rookie-Wertung erreicht“, freute sich der Elfjährige und ergänzte: „Mit meinem ersten Rennen in der ADAC Kart Academy bin ich sehr zufrieden. Am Ende fehlte mir ein bisschen die Erfahrung, aber in den nächsten Rennen werde ich schon wesentlich routinierter sein. Der vierte Platz in der Tageswertung ist toll.“

Weiter geht es für Bauchmüller bereits am kommenden Wochenende im bayrischen Ampfing. Dort steht der ADAC Kart Cup auf dem Programm, bei dem er in der Klasse OK Junior an den Start geht. Diese Veranstaltung möchte er unbedingt nutzen, um sich auf das nächste Rennen in der ADAC Kart Academy in Ampfing (27. bis 28. April) vorzubereiten.