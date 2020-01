„The Greatest Show“. Zu diesem Song performen die Formationstänzer des 1. TSC Verden ihre Choreagrafie. Die größte Show ist ihnen allerdings beim Saisonauftakt der 2. Bundesliga Nord Latein nicht geglückt. Die Verdener landeten auf dem achten Platz und finden sich somit nach dem ersten von fünf Wettkampftagen am Tabellenende wieder.

„Da kann man nichts machen. Das Ergebnis geht aus meiner Sicht auch in Ordnung. Unser Auftritt war einfach zu fehleranfällig. Da waren einige Patzer drin, die uns einfach nicht passieren dürfen“, befand Verdens Coach Anh Duc Nguyen. Ebenso war scheinbar auch der Grundtenor der Wertungsrichter beim ersten Wettkampftag der neuen Saison in Nienburg. Aber so ganz einig waren sie sich dann doch nicht. 7, 8, 8, 6, 8 – auf diesen Plätzen sahen die Wertungsrichter das Verdener Team. Zwar ergab das im Endeffekt Platz acht, doch diese Wertung zeigt, dass die Truppe nicht aussichtslos hinter den anderen Formationen hinterherhinkt. Und genau deshalb ist das Schlusslicht der Liga auch ein hoffnungsvolles. „Im kleinen Finale haben wir eine Eins und eine Zwei bekommen – darauf können wir aufbauen. Das gibt uns Hoffnung, dass bei den nächsten Turnieren mehr für uns drin ist“, schaute Coach Nguyen auf Turnier Nummer zwei am 16. Februar in Bremen voraus.

Optimierungspotenzial vorhanden

Doch zurück zu Turnier Nummer eins. Die Verdener wussten, was auf sie in dieser Saison zukommen wird. „Uns war ja bewusst, dass das ganze Unterfangen schwierig wird.“ Das A-Team musste komplett neu aufgebaut werden, da viele Tänzer den Verein verlassen hatten. Die 2. Bundesliga ist für alle Neuland und die Truppe trainierte lediglich zwei bis drei Monate bisher zusammen. Zum Vergleich: „Die anderen trainieren bereits sechs bis acht Monate zusammen und haben teils keine neue Choreo. Oldenburg etwa tanzt nun im dritten Jahr dieselbe“, erzählte Anh Duc Nguyen.

Die Verdener haben entsprechend noch Optimierungspotenzial und das stellten sie bereits in Nienburg unter Beweis. „Ich ziehe ein gemischtes Fazit. Die Leistung war nicht zufriedenstellend, weil ich weiß, das es besser geht. Im Training war es bereits besser. Aber das Team hat sich reingearbeitet. Im ersten Durchgang war es bereits besser als in der Stellprobe. Und im Finale war wieder eine Verbesserung zu sehen“, analysierte Nguyen. Und bis zu Turnier Nummer zwei werden die Verdener wieder fleißig trainieren, um ihr Leistungsvermögen dann auch auf das Parkett bringen zu können. „Wir müssen unsere Fehler abstellen, die Nervosität muss aus den Tänzern raus. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen. Ich weiß, an was wir arbeiten müssen. Wir brauchen mehr Sicherheit, mehr Souveränität.“ Doch der TSC-Trainer weiß auch, dass er diese Punkte noch nicht von seinem Team erwarten kann. „Nach so einem Umbruch braucht es Zeit, um wieder schön tanzen zu können.“

Viel Zeit bietet so eine Saison zwar nicht, doch Nguyen ist guter Dinge. „Die Saison ist noch nicht gegessen. Aktuell sind Oldenburg und Buchholz zwar vor uns, doch es ist im Bereich des Möglichen, dass wir sie noch abfangen können.“ Blau-Weiss Buchholz C und TSA Creativ i. GVO Oldenburg A teilen sich nach dem ersten Turnier den sechsten Rang. Die Buchholzer würden einen ähnlichen Weg wie die Verdener verfolgen, nicht so die Oldenburger. „Buchholz ist sehr gut ausgebildet. Für mich steht auch die Technik und das Tänzerische im Vordergrund. Mein Credo ist es nicht, dass das Team mit sehr viel Energie auftreten und sehr synchron sein muss. Darunter leidet das fließende Tanzen, wie bei Oldenburg. Wir müssen für uns einen guten Mix finden. Dann haben wir auch eine Chance auf den Klassenerhalt“, gibt sich Nguyen hoffnungsvoll.