Ingo Ehlers hat beim TSV Daverden das Traineramt von Thomas Panitz übernommen, der nun in Bremen tätig ist. (Björn Hake)

Werden die Trainer in der Handball-Landesliga der Männer nach den Favoriten gefragt, dann wird neben dem VfL Fredenbeck III meist auch der Name TSV Daverden genannt. Die größte personelle Veränderung gab es beim Klub aus dem Kreis Verden auf der Bank. Dort gibt nun Ingo Ehlers die Kommandos. Der 45-Jährige tritt das Erbe von Thomas Panitz an. Panitz hat eine neue Herausforderung gesucht und in Bremen bei der SG Arbergen-Mahndorf (Landesklasse) gefunden. Nach einer dreijährigen Pause will Ingo Ehlers mit seiner neuen Mannschaft ganz weit vorne mitspielen. Platz ein bis drei hat der Zollbeamte als Ziel ausgegeben.

Trotz der Abgänge von Joost Windßus (SG Achim/Baden), Daniel Beinker (Laufbahnende) sowie Arne Rode und Patrick Tielitz (berufliche Gründe) sind die Ansprüche beim TSV Daverden hoch. Zu gerne würden Rückraumspieler Simon Bodenstab und Co. in die Verbandsliga Nordsee zurückkehren. Aus dieser musste der Klub trotz einer guten Saison in der Spielzeit 2016/2017 nach nur einem Jahr wieder absteigen. Die gleitende Skala war damals schuld. Große Hoffnungen ruhen beim Tabellenvierten der vergangenen Runde auf Ole Fastenau. "Seine Schnelligkeit wird uns weiterhelfen", sagt Ingo Ehlers, der große Stücke auf den Zugang vom TSV Morsum hält. Mit Fastenau, Jannis Elfers, Eric Beuße und Jesper von Salzen schnüren inzwischen vier ehemalige Morsumer die Schuhe für den Nachbarn von der anderen Weserseite. Mit den Wechseln, betont Ingo Ehlers, der vor drei Jahren noch in Morsum als Coach tätig war, habe er nichts zu tun.

Sorgenkind ist die Abwehr

Neu in Daverden sind auch die Brüder Jonah und Finn Klimach. Der jüngere Jonah kommt aus der A-Jugend der HSG Verden-Aller, Finn vom Nachbarn HSG Cluvenhagen-Langwedel. Zugang Nummer vier steht im Tor und heißt Dennis Emigholz. Mit einem Gastspielrecht wird der Youngster (Jahrgang 2000) in der kommenden Saison – wie bisher – auch für die A-Jugend der HSG Verden-Aller spielen.

Als Sorgenkind hat der 45-jährige Ehlers bei seinem neuen Klub die Abwehr ausgemacht. "Da stimmen die Mechanismen noch nicht", findet der Trainer. Der eine oder andere Spieler würde mit viel Dampf nach vorne agieren und dann in der Abwehr den Akku wieder aufladen. Eines scheint sicher: Der TSV Daverden wird auch in der kommenden Saison mit viel Tempo angreifen. Auch die Zugänge passen bestens in das Schema. Fehlen könnten am Ende allerdings die "einfachen Tore" von Joost Windßus. Den Rückraumlinken hat es bekanntlich in die Oberliga zur SG Achim/Baden gezogen. Spieler wie Simon Bodenstab oder auch Linkshänder Patrick Bartsch sind nun aus der Fernwurfzone gefordert.

Mit der Vorbereitung kann Ingo Ehlers zufrieden sein. Im Verbandspokal war seine Mannschaft zuletzt der SG Achim/Baden beim 10:13 lange ein ebenbürtiger Gegner. Zehn Minuten vor Ende hatte es nach einem Treffer von Ole Fastenau noch 8:8 gestanden. Insgesamt zehn Treffer erzielte der ehemalige Morsumer für seinen neuen Klub in den drei Spielen in Soltau. In die Saison startet Daverden mit einer Woche Verspätung am 9. September vor eigenem Anhang gegen die HSG Delmenhorst II. Es folgen zwei weitere Heimspiele gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II und Aufsteiger TV Schiffdorf.