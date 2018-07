Uphusens Zugang Hyoungbin Park stand gegen den SSV Jeddeloh in der Startformation. (Björn Hake)

Baden. Was soll ein Fußball-Fan bloß machen, wenn im Fernsehen kein Spiel der Weltmeisterschaft in Russland läuft? Richtig. Fußball gucken. Das haben sich wohl auch die Zuschauer gedacht, die sich am Mittwochabend auf den Weg zum SV-Platz in Baden gemacht haben. Dort trafen der Oberligist TB Uphusen und der Regionalligist SSV Jeddeloh aufeinander. Die Partie war das Eröffnungsspiel der Badener Sportwoche. Das Vorbereitungsturnier läuft in dem Weserort noch bis zum 15. Juli.

Zum Auftakt der Sportwoche bekamen die Besucher eine Partie geboten, die typisch für ein erstes Testspiel war. Auf beiden Seiten war zu sehen, dass sich die Mannschaften in der Saisonvorbereitung befinden. Am Ende besiegte der Viertligist aus dem Ammerland den Fünftligisten aus dem Achimer Westen mit 4:1 (1:0). Das Resultat verwunderte TBU-Coach Fabrizio Muzzicato kaum. „Ich will nicht sagen, dass Jeddeloh das Spiel standesgemäß gewonnen hat. Aber natürlich hätten wir das Resultat gerne besser gestaltet. Jeddeloh hat allerdings viele gestandene Regionalliga-Spieler im Kader und ist in der Vorbereitung zudem schon wesentlich weiter als wir“, meinte der Trainer. Während er seine Mannschaft nach der Sommerpause erst zweimal auf den Trainingsplatz geschickt hat, befindet sich der Gegner aus dem Ammerland laut Muzzicato schon seit knapp zwei Wochen in der Vorbereitung.

Doch nicht nur das trug zur Überlegenheit des Regionalligisten bei: Mit Kevin Artmann und Frithjof Rathjen nahmen zwei absolute Leistungsträger des TBU über 90 Minuten auf der Bank Platz. Zudem präsentierte Muzzicato auch seine Neuzugänge, von denen einige in der Startformation standen. Die alten und neuen Spieler müssen sich noch als Team finden. In Baden wurden Routinier Viktor Pekrul, Eugen Uschpol, Hyoungbin Park und Ricardo Marafano da Costa in die erste Elf beordert. Die vier Zugänge und die sieben anderen Uphuser versuchten bereits in der Anfangsphase, sich Chancen zu erspielen – was jedoch nicht gelingen sollte.

Jeddeloh trifft mit der ersten Chance

Der Gegner machte es da wesentlich besser. Gleich mit der ersten Torchance markierte Kevin Oltmer die Führung für den SSV Jeddeloh (8.). Bis zur Pause hatte der Regionalligist noch ein paar gute Gelegenheiten, doch der TBU hielt sich bis zum Halbzeitpfiff schadlos.

In der Pause wechselten beide Teams fleißig durch. Muzzicato nahm unter anderem mit Ole Laabs seinen Kapitän vom Feld. Der kantige Fußballer hatten in Durchgang eins dem TBU-Mittelfeld die nötige Stabilität verliehen. Diese ging nach dem Seitenwechsel ein wenig verloren. Das sollte sich dann auch im Spielstand widerspiegeln. Nachdem Sebastian Kurkiewicz in der 48. Minute per Freistoß nur knapp den Ausgleich verpasst hatte, trafen anschließend die Jeddeloher dreimal. In der 76. Minute stand es 4:0 für den SSV. Immerhin kamen die Uphuser noch zum Ehrentreffer. Fünf Minuten vor dem Abpfiff verwandelte Kurkiewicz souverän einen Foulelfmeter.

„Wir haben unseren Jungs für den ersten Test eine ziemlich hohe Hürde hingestellt“, sagte Fabrizio Muzzicato. „Wir müssen eine neue Innenverteidigung aufbauen. Im Normalfall tut man das gegen leichtere Gegner. Aber wir wollen ganz bewusst gegen bessere Teams testen. Zudem sind wir in der Vorbereitung. Da muss man auch nicht alles als schlimm ansehen.“