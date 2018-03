Nassim-Rudwan Ghariz (stehend) und der TV Oyten III feierten einen 3:0-Heimerfolg. (Hake)

Enrico Gröger und Tobias Hollander sind die Männer gewesen, die den TV Oyten III in der 1. Fußball-Kreisklasse gegen den TSV Otterstedt zum 3:0 (3:0)-Sieg geschossen haben. Gröger steuerte zu dem Erfolg einen Doppelpack bei. Torhüter Hollander wehrte kurz vor der Pause einen Strafstoß ab und verhinderte mit weiteren guten Paraden einen Gegentreffer.

Bei eisigem Wind waren die Oytener früh auf Betriebstemperatur. Besonders Offensivmann Gröger war schon nach wenigen Minuten warm und zweimal im Anschluss eines Eckstoßes zur Stelle. Jeweils per Kopf beförderte Gröger das Leder zum 1:0 (7.) und 2:0 (10.) über die Torlinie. Die erste Gelegenheit der Otterstedter ließ hingegen lange auf sich warten. Erst in der 27. Minute musste Hollander einen Schuss parieren. Kurz vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse: Zunächst zeigte der Schiedsrichter nach Foul auf den Oytener Elfmeterpunkt. Otterstedts Schütze scheiterte an Hollander (37.). Im direkten Gegenzug zeigte der Unparteiische erneut auf die Strafstoßmarke. Diesmal lief Oytens Dennis Hora an und traf zum 3:0 (38.).

In Durchgang zwei bestimmten die Gäste das Geschehen. Zwingende Chancen blieben aber rar. Erst in der Schlussphase kamen die Otterstedter zu Tormöglichkeiten, bei denen aber Tobias Hollander auf der Hut war und nichts anbrennen ließ. Die weiteren fünf angesetzten Partien wurden wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.