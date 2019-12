Achim Hollerieth peilt mit seinem Team einen Sieg beim Tabellenletzten an. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: Diese Konstellation gibt es nur äußerst selten – der TB Uphusen steht vor einer Pflichtaufgabe. Coach Achim Hollerieth fährt mit seinem Team zum Auswärtsspiel gegen BW Tündern. Wollen die Arenkampkicker auch in dieser Saison den Klassenerhalt im niedersächsischen Oberhaus realisieren, muss bei dem Klub aus Hameln dreifach gepunktet werden. Dieser ist nämlich das abgeschlagene Schlusslicht der Liga. In 19 Partien hat Tündern lediglich sieben Punkte gesammelt. „Ohne überheblich zu klingen, aber das Spiel müssen wir gewinnen“, sagt Hollerieth. „Es ist eine Partie, die sich wohl oder übel im Kopf entscheidet.“ Sprich: Seine Spieler müssen die richtige Einstellung finden. „Gewinnen wir nicht, wäre das eine riesige Enttäuschung.“ Mit einem Sieg verlassen die Uphuser die Abstiegszone. Dass sie den Aufsteiger aus Tündern bezwingen können, haben sie bereits in der Hinrunde bewiesen. Im Achimer Westen siegte der TBU – damals noch unter Trainer Fabrizio Muzzicato – mit 2:1. Wobei Robert Littmann den Erfolg erst mit zwei späten Toren sicherstellte.

Anpfiff: Sonnabend um 14 Uhr in Hameln