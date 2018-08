Holtebüttel um seinen Kapitän Christian Homann (r.) besiegte Achim. (Braunschädel)

Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals hat es eine faustdicke Überraschung gegeben: Kreisligist TSV Achim musste trotz einer 2:0-Führung beim SV Holtebüttel (2. Kreisklasse) ins Elfmeterschießen, indem er Nerven zeigte und verlor. Auch die Partie Bassen II gegen Lohberg fand in der regulären Spielzeit keinen Sieger. Bassens Zweite hatte im Elfmeterschießen mehr Glück und gewann dank seines Keepers Leon Henke. In einer packenden Partie setzte sich Fischerhude-Quelkhorn gegen Uesen durch.

SV Holtebüttel - TSV Achim 10:9 n.E. (2:2, 0:1): Nachdem Sven Sedlasek (24.) und Patrick Spitzer (76.) Achim mit 2:0 in Führung geschossen hatten, schien die Partie entschieden. Doch der Außenseiter kam zurück. Und wie: Jannis Delventhal erzwang mit einem Doppelpack binnen drei Minuten das Elfmeterschießen (85./88.). Hier entschied Timm Intemann mit seinem Treffer zum 10:9-Endstand das Spiel für den SVH, gegen eine enttäuschte Achimer Elf.

TSV Bassen II - TSV Lohberg 3:2 n.E. (0:0): Kreisligist Lohberg hatte in Bassen seine Chance zum Sieg unmittelbar vor Abpfiff. Keeper Henke rettete die Platzherren aber mit einer Glanztat in die Lotterie vom Punkt. Auch hier avancierte Henke zum Helden, indem er den letzten Lohberger Elfmeter hielt. Zuvor hatten Bassens Marc Büssenschütt, Jannik Gerken und Julian Lange für das Team von Marius Wagener getroffen. Für Lohberg trafen Frederik Düsing und Torben Nodorp. „Es war kein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften. Die Abwehrreihen waren aber stark. Wir hatten einen guten Henke zwischen den Pfosten“, strahlte Wagener nach dem Erfolg.

TSV Thedinghausen - TSV Dauelsen 8:1 (5:0): Schon zur Pause war das Spiel entschieden. Die Platzherren hatten die Partie im Griff und führten nach einem genialen Pass von Dennis Buttkus mit 1:0. Den Treffer erzielte Tyark-Hendryk Füst, der sich anschließend noch zweimal als Torschütze feiern ließ (24./66.). Noch vor der Halbzeit trafen neben Füst David Hillmann (22.) und Jan-Dirk Oelfke (40.). Weil Dauelsens Jonas Walters kurz vor dem Seitenwechsel ein Eigentor unterlief (43.), stand es zur Pause 5:0 für die Elf von Jens Stührmann. In Halbzeit zwei gelang Björn Cicharski mit dem 1:5 der Ehrentreffer der Blau-Gelben (47.), ehe Mario Ohmes (61.), Füst (66.) und Hamed Kone (89.) die weiteren Tore der starken Gastgeber markierten. „Wir hatten noch weitere Großchancen und zwei Lattentreffer“, umschrieb Thedinghausens Pressesprecher Matthias Finke die Überlegenheit.

MTV Riede II - FSV Langwedel-Völkersen II 1:6 (1:3): Der MTV begann stark und führte durch einen Treffer von Dennis Thomas mit 1:0 (6.). Die Elf von Ralf Görgens schüttelte sich kurz und begann mit ihrem druckvollen Offensivspiel. Zur Pause hatte das eine 3:1-Führung zur Folge. Die Tore erzielten Ole Richter (20./45.) und Timo Egberts (30.). Nach dem Seitenwechsel gelangen Richter (60.) sowie Janek Kamermann (70.) und Philip Behrmann (76.) drei weitere Tore für den Favoriten.

TSV Otterstedt - FC Verden 04 II 1:5 (1:0): Otterstedt spielte nicht schlecht und verlangte dem Favoriten zunächst alles ab. Die Gastgeber führten nicht unverdient mit 1:0, das Matthias Mahnken (19.) schoss. Direkt nach Beginn der zweiten Hälfte kippte die Partie. Achmet Turgay gelang das Tor zum 1:1 (46.). Nun waren die Verdener am Drücker. Florian Heil (60.) und Turgay (69.) sorgten für die Wende, als sie den FC mit 3:1 in Front schossen. In der Schlussphase gelangen Youssouf Gioff Diaby (85.) und Turgay (87.) noch die Treffer zum 4:1 und 5:1.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Uesen 3:2 (1:0): Yannick Becker war angetan von der Leistung seines Teams. „Gegenüber dem Sieg gegen Thedinghausen lief es noch besser“, sagte er. Gegen eine Uesener B-Elf hatten die Gastgeber vor der Halbzeit ein Plus an Spielanteilen. Verdient war die Pausenführung durch Aaron Connemann (44.). In der Halbzeit nahm Uesens Coach Benjamin Nelle einige Wechsel vor. Bei den Rot-Weißen lief es nun besser und Mirko Duhn erzielte das 1:1 (60.). Nur eine Minute später gelang David Schröder die erneute Führung der Wümme-Elf, die Dustin Sammann per Abstauber nach einem Lattenschuss von Dennis Klee auf 3:1 ausbaute (75.). Die jetzt clever agierenden Gastgeber ließen nur noch das 2:3-Anschlusstor von Kevin Cordes zu und zogen verdient in die nächste Runde ein.

TSV Dörverden - TSV Etelsen II 3:0 (1:0): Der erste Torabschluss der Gastgeber führte zum 1:0 durch Bastian Deke. Das Team von Nils Pohlner kontrollierte in der Folge das Geschehen und kam nach einer Stunde durch eine Kooperation der Deke-Brüder zum 2:0. Pascal Deke flankte auf Bastian, der das Leder per Kopf auf Nils verlängerte. Letzterer markierte das Tor. Das 3:0 erzielte Nils Deke, der einen Rückpass von Jannik Bögelsack verwertete (64.). „Etelsen hatte nicht eine Chance. Daher haben wir verdient gewonnen“, sagte Dörverdens Leon Delleske.

SVV Hülsen II - SV Hönisch 0:10: Der SVV hatte personelle Sorgen und trat nur mit einem Rumpfteam gegen Hönisch an. Die Elf von Ricardo Seidel nutzte die Gunst der Stunde und feierte bei der Bezirksliga-Reserve einen ungefährdeten Kantersieg.