Sarah Bresagk (r.) schnürte für den SVH einen Doppelpack. (Hake)

Holtebüttel/Hedendorf. In der Fußball-Bezirksliga der Frauen hat sich der SV Holtebüttel im Heimspiel gegen den TuS Harsefeld deutlich durch je zwei Treffer von Lena Bahlmann und Sarah Bresagk behauptet. In der Tabelle hat der SVH den Kreisrivalen TSV Bassen damit überholt. Denn die Elf von Bastian Okrongli verlor beim VSV Hedendorf/Neukloster. Holtebüttel ist jetzt Sechster, Bassen Siebter.

SV Holtebüttel - TuS Harsefeld 4:0 (1:0): SVH-Coach Marco Hamacher war zufrieden: „Wir haben den Gegner dominiert und keine ernsthafte Torchance zugelassen. Aufgrund unserer vielen Möglichkeiten hätten wir noch höher gewinnen können.“ Hamacher hatte gegenüber der Vorwoche mehrere Umstellungen vorgenommen. So zog er Jamina Zaugg aus der Offensive in die Abwehr zurück, was sich als kluger Schachzug erwies. Denn Zaugg löste ihre Aufgabe auf ungewohnter Position mit Bravour. Der SVH ging nach elf Minuten in Führung, als Lena Bahlmann den Ball unhaltbar ins lange Eck schob. Bis zur Pause besaß die Hamacher-Elf weitere gute Möglichkeiten. Sie wurden aber nicht genutzt, sodass es beim knappen 1:0 blieb. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bahlmann mit ihrem 13. Saisontor auf 2:0 (60.). Diesmal hatte sich die Torjägerin gegen zwei Spielerinnen durchgesetzt und Harsefelds Torhüterin Imga Hüme mit einem Heber keine Chance gelassen. Der SVH agierte weiter offensiv und kam in der Schlussphase zu zwei weiteren Toren, die Sarah Bresagk markierte (81./87.). „Es war ein verdienter Sieg, auch in der Höhe. Den Erfolg haben wir insbesondere unserer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken“, lobte Marco Hamacher.

VSV Hedendorf/Neukloster - TSV Bassen 2:1 (2:0): Vor der Pause zeigte Bassen eine erschreckend schwache Leistung. Beim Team von Okrongli lief nichts zusammen. Schon in den ersten Minuten nutzten die Gastgeberinnen dies aus, um den Grundstein zu ihrem Erfolg zu legen. In der fünften Minute gelang dem VSV nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die Außenbahn und anschließendem Rückpass von der Grundlinie die frühe Führung. Nur drei Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz von TSV-Keeperin Laura Edert. Die Defensive vor Edert hatte im Anschluss an einen Eckball das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone bekommen. „Unser Team war komplett von der Rolle und zeigte bis zum Pausenpfiff eine schwache Leistung“, stöhnte Bassens Frauenfußball-Koordinator Uwe Norden. In der Kabine gab es deutliche Worte von Okrongli und eine taktische Umstellung, die sich positiv auf das Spiel der Grün-Roten auswirkte. Die Bassenerinnen spielten nun im wahrsten Sinne des Wortes Fußball und waren ein gleichwertiger Gegener. Es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 82. Minute nutzte Lena Wilkens eine dieser Möglichkeiten. Nach Zuspiel von Katja Wiesenmüller traf sie zum 1:2. Mehr war aber nicht mehr drin für das Team von Okrongli. „Die Niederlage war verdient, weil wir vor der Pause ganz schwach agiert haben“, gab Uwe Norden zu.