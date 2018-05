Marnie Dierßen (links) verlor mit Bassen gegen Osterholz-Scharmbeck. (Güngör)

Landkreis Verden. Die Fußballerinnen des SV Holtebüttel haben ihre gute Form am vorletzten Spieltag der Frauen-Bezirksliga bestätigt. Bei der SG Nartum/Horstedt gewann die Mannschaft von Coach Marco Hamacher deutlich und kletterte auf Rang fünf der Tabelle. Für den TSV Bassen setzte es nach dem 2:8-Debakel beim VfL Güldenstern Stade auch eine Pleite gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck, die allerdings weniger deutlich ausfiel.

SG Nartum/Horstedt - SV Holtebüttel 1:4 (0:0): Vor dem Anpfiff hatte Hamacher noch ein mulmiges Gefühl, weil er erneut seine Hintermannschaft umbauen musste. „Mir fehlten einige Spielerinnen aus der Defensive, und auch Keeperin Kathrin Cordes stand nicht zur Verfügung. Doch unsere veränderte Abwehr zeigte eine klasse Leistung. Auch unsere Torhüterin Pia Haroth überzeugte und blieb fast fehlerfrei“, lobte Hamacher. Den nötigen Tordrang hatte einmal mehr die Holtebüttler Offensive an den Tag gelegt – allerdings erst nach dem Seitenwechsel. Denn im zweiten Durchgang lief es beim SVH im Angriff wie am Schnürchen. Zunächst gelang Lena Bahlmann das 1:0 für ihr Team, als sie die SG-Torhüterin mit einem sehenswerten Lupfer überwand (53.). Ebenfalls per Heber erzielte Antonia Hartmann das 0:2 (57.).

Ganze zwei Zeigerumdrehungen später war die Partie zugunsten des SVH entschieden: Stina Allermann hatte das dritte Tor für die Elf von Hamacher nach einem tollen Alleingang erzielt. Die Gastgeberinnen gaben aber trotz des deprimierenden Rückstandes nicht auf. Pia Haroth musste sich in der 72. Minute geschlagen geben, als Melanie Brunßen aus der Distanz zum 1:3 traf. Aber die Elf von Hamacher zeigte sich wenig irritiert und antwortete mit dem Treffer zum 4:1, den Lena Bahlmann eine Viertelstunde vor dem Abpfiff erzielte.

TSV Bassen - VSK Osterholz-Scharmbeck 0:3 (0:1): Gegen den als Meister feststehenden VSK hatten die Bassenerinnen eine gute Anfangsphase und besaßen durch Annika Freymuth nach acht Minuten die Chance zum Führungstreffer. Freymuth traf aber nur den Außenpfosten. Pech hatte auch Lena Wilkens, deren Schuss von einer Abwehrspielerin gerade noch von der Torlinie gekratzt wurde (17.). Mit zunehmender Spielzeit fand der Spitzenreiter immer besser in die Begegnung. Nach vergebener Chance, bei der TSV-Keeperin Kathrin Intemann den Ball per Reflex parierte (20.), traf Julia Baumann zehn Minuten später zum 0:1. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel jagte eine Angreiferin des VSK den Ball an die Latte. Ein Fehlpass in der TSV-Hintermannschaft verhalf den Gästen zum 2:0. In der 64. Minute markierte Jana Hollmann den zweiten VSK-Treffer. Als die Defensive des TSV Bassen den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam, erzielte Dorothea Bavendamm das 0:3 (65.). Kurz vor Spielende hatte Lena Wilkens das Ehrentor auf dem Fuß. Bassens Angreiferin traf aber nur den Pfosten. „Gegen den Meister haben wir uns gut verkauft. Nach meiner Meinung war der Sieg für Osterholz verdient. Er ist aber zu hoch ausgefallen“, sagte Bassens Pressesprecher Uwe Norden.