Christina Kuhnt verwandelt im entscheidenden Einzel gegen Martina Müller den Matchball zum 11:6 im fünften Satz – durchatmen. Die Erleichterung beim Tischtennis-Bezirksoberligisten TSV Holtum II war riesengroß. Denn nach einer deutlichen 7:3-Führung war der Sieg beim TV Grohn quasi schon eingefahren, ehe es nach drei Niederlagen in Folge nur noch 7:6 stand und die eigentlich schon sicheren Punkte plötzlich in größter Gefahr waren. „Mein Einzel hätte auch in die andere Richtung gehen können“, gab Kuhnt zu und ergänzte: „Die gegnerische Nummer drei hat nach dem klaren Rückstand plötzlich gespielt, als hätte sie nichts mehr zu verlieren. Deshalb sind wir ganz schön froh, dass wir dieses wichtige Spiel gewonnen haben.“

Vier der sechs Grohner Punkte holte Spitzenspielerin Stefanie Greten, die in ihren drei Einzeln keinen Satz verlor. „Sie spielt in einer anderen Welt“, betonte Kuhnt. Beim TSV überzeugten Ulrike Berger und Andrea Wahlers mit je drei Erfolgen. „Andrea hat eine gute kämpferische Leistung gezeigt“, lobte Kuhnt. Durch diesen Auswärtssieg festigte Holtum II den dritten Tabellenrang und gastiert am Sonnabend beim ATSV Sebaldsbrück.