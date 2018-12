Anja Meier meisterte ihre Aufgabe als Nummer zwei mit Bravour. (Björn Hake)

Holtum (Geest). Das Gastspiel der Tischtennis-Damen des TSV Holtum (Geest) bei Schlusslicht MTV Marxen ist nur von kurzer Dauer gewesen. „Zack, zack, zack: Nächster ran an den Tisch“, beschreibt TSV-Spielerin Corinna Völker die Szenerie. Die Holtumerinnen fackelten wirklich nicht lange. Nach nur knapp eineinhalb Stunden hatte der Zweite das Landesliga-Duell mit 8:0 gewonnen. „Schneller geht es nicht“, sagte Völker.

Es machte sich demzufolge nicht groß bemerkbar, dass das etatmäßige Quartett gesprengt wurde. Aufgrund von Schulterproblemen fehlte Birte Wacker, die Teil einer eingeschworenen Truppe ist: Völker, Heike Wahlers, Anja Meier und Wacker sind nicht nur im gleichen Team, sondern pflegen auch eine Freundschaft. „Wir spielen schon sehr lange in dieser Konstellation und fliegen auch immer wieder mal zusammen in den Urlaub“, berichtete Völker. Das ist dann auch an den Spieltagen zu sehen. Aber auch auf den Ersatz ist Verlass. Für die verletzte Wacker trat Susanne Hoßfeld an. Sie gewann ihr Doppel mit Wahlers und auch ihr Einzel gegen MTV-Spielerin Heidi Pfaffenbach. „Susanne macht kein Training und springt immer mal ein. Sie ist eine Bank“, urteilte Völker.

Hoßfeld übernahm aber nicht die gleiche Position wie Wacker. Die Vertretung der Holtumerinnen spielte an Nummer drei, Meier rückte dafür ins obere Paarkreuz. Im Endeffekt holten auch alle vier TSV-Spielerinnen jeden möglichen Zähler. Dabei habe Holtum jedoch nicht immer geglänzt. „Wir haben uns ein bisschen gequält. Wir wollten nur noch in die Pause. Der Gegner hätte Punkte holen können“, erzählte Völker. Der demotivierte Letzte hatte letztlich jedoch nicht das Format, um dem Zweiten Paroli zu bieten.