Heike Wahlers (Björn Hake)

Dahlenburg. Der Dahlenburger SK musste bis zum vergangenen Wochenende lediglich eine Niederlage in der laufenden Saison der Tischtennis-Landesliga der Damen hinnehmen. Diese kassierte der Ligaprimus beim TSV Holtum (Geest) im Hinspiel. Nun stand das Rückspiel an, und es roch nach Revanche. Doch am Ende musste der DSK seine zweite Niederlage verbuchen, Holtum siegte mit 8:6.

„Wir hatten im Auto noch gefeixt, dass wir denen schnell zeigen wollten, wo es langgeht“, erzählte Holtums Nummer vier Corinna Völker. Doch es lief genau andersherum. 0:4 stand es nach den Doppeln und den beiden Partien des oberen Paarkreuzes. „Im Hinspiel stand es nach den Doppeln 1:1. Jetzt wurden wir gierig“, gestand Völker. Holtum stellte die Doppel um, diese Taktik ging aber nach hinten los. „Danach haben wir uns gesagt: Entweder greifen wir jetzt noch mal an oder wir fahren ganz schnell nach Hause“, erzählte Völker.

Und Holtum griff erfolgreich an. Zunächst verkürzte Völker, dann Anja Meier, die zunächst mit 0:2 in Rückstand geriet, aber über fünf Sätze triumphierte. Es waren die ersten beiden Punkte des 5:0-Laufs Holtums. Neben Birte Wacker und erneut Anja Meier in fünf Sätzen nach 0:2-Rückstand sorgte Heike Wahlers für die 5:4-Führung des TSV. Wahlers bezwang im Spitzeneinzel Dahlenburgs Kerstin Walter, für die das 1:3 die erste Saisonniederlage war. „Das war bombastisch, richtig starkes Tischtennis“, war Völker begeistert.

Und von diesem Erfolg ließen sich auch die anderen anstecken. Völker bezwang die Nummer zwei des DSK und Wacker machte den Sieg durch ihren Fünfsatzerfolg perfekt. „So furios Dahlenburg gestartet ist, so furios waren wir am Ende. Es hätte genauso gut Dahlenburg gewinnen oder unentschieden ausgehen können.“ Das bewies auch die Statistik: 28:28 Sätze, 513:519 Bälle. Die Holtumerinnen waren den entscheidenden Hauch besser.

Weitere Informationen

Landesliga Lüneburg Damen

Dahlenburger SK - TSV Holtum (Geest) 6:8

Schmidt/Scholz - Meier/Völker 11:7, 11:8, 6:11, 7:11, 11:8; Walter/Sander - Wahlers/Wacker 11:5, 11:9, 9:11, 11:8; Walter - Wacker 7:11, 11:6, 11:7, 11:6; Schmidt - Wahlers 11:7, 13:11, 11:8; Sander - Völker 9:11, 6:11, 11:5, 6:11; Scholz - Meier 11:9, 11:5, 10:12, 5:11, 5:11; Walter - Wahlers 8:11, 11:9, 8:11, 7:11; Schmidt - Wacker 5:11, 9:11, 11:9, 11:13; Sander - Meier 12:10, 12:10, 6:11, 10:12, 7:11; Scholz - Völker 11:7, 12:10, 11:8; Sander - Wahlers 7:11, 11:9, 8:11, 10:12; Walter - Meier 11:5, 11:3, 11:1; Schmidt - Völker 9:11, 4:11, 6:11; Scholz - Wacker 11:9, 1:11, 7:11, 11:7, 7:11 PHI