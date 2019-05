Fabrizio Muzzicato (links) und sein Co-Trainer Mike Gabel waren nach der Pleite gegen Heeslingen mächtig bedient. (Björn Hake)

Ein Zitat von Fabrizio Muzzicato, dem Coach des TB Uphusen: „Spieler haben vor so einem Spiel einen Film im Kopf.“ Mit „so einem Spiel“ meinte er die Partie der Fußball-Oberliga Niedersachsen gegen den Heeslinger SC. Es war das vorletzte Spiel der Saison und ging aus Sicht der Arenkampkicker, obwohl der Gegner ebenfalls eine schlechte Leistung bot, verdient mit 1:4 verloren. Die Konsequenz: Der TBU steckt weiter dort, wo er nicht stecken wollte und wo er sich auch keinesfalls gewähnt hatte – im Abstiegskampf.

Viele aus dem Uphuser Staraufgebot dürften sich vor der Partie gegen Heeslingen einen Film aus dem Genre Romantik ausgemalt haben: Locker-flockig würden sie am Ende den Klassenerhalt bejubeln. Manch einer hatte vielleicht ein Drama mit Happy-End vor Augen: Eine packende Partie bis zum Schluss mit dem freudestrahlenden Sieger TB Uphusen. Doch keiner von ihnen dürfte einen solchen Horrorfilm im Sinn gehabt haben.

Und der würde gar obendrein eine niederschmetternde Filmkritik erhalten. Denn Spannung und Überraschungsmomente hatte er nur wenige. Von Beginn an lief nichts zusammen beim TBU, der Verlauf und das Ende waren vorhersehbar. Die Hauptdarsteller der Arenkampkicker tauchten allesamt ab. Kevin Artmann, der Denker und Lenker, kam seiner Rolle als Mittelfeld-Regisseur zu keinem Zeitpunkt nach. Ole Laabs, der Typ Wikinger und Protagonist im Defensivverbund, enttäuschte ebenfalls in seiner Rolle.

Hauptfigur in vorderster Front war wieder Nils Laabs, seine spielerische Darbietung passte jedoch perfekt zu seinem miserablen Elfmeter. Das Tor hütete Marvin Ekuase für den verletzten Stammkeeper Christian Ahlers-Ceglarek. Die Zweitbesetzung präsentierte sich jedoch ebenso unsicher wie seine Vorderleute. Die Nebendarsteller spielten ebenfalls an ihren Rollen vorbei, sie verkümmerten zu Statisten. Und an der Seitenlinie verzweifelten die Autoren Fabrizio Muzzicato und Mike Gabel. Das Drehbuch der Trainer wurde von den Spielern gänzlich missachtet.

In Horrorfilmen siegt oftmals das Gute am Ende doch irgendwie. Das bleibt auch dem TBU zu wünschen. Doch nun hat er sein Endspiel, das er nicht haben wollte. Und egal, was am Sonnabend gegen Arminia Hannover geschieht, ob es ein Happy-End gibt oder nicht – die Kritik des Films „TB Uphusen - Saison 2018/2019“ wird auch mit dem Klassenerhalt keine positive sein.