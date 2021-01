Wegen der Pandemie kommt der Schießsport bei Horst Bösche zurzeit sehr kurz. Daher steht nun ein anderes Hobby im Vordergrund. (Björn Hake)

Zweigleisig fährt der ehemalige Bundesbahn-Teamleiter Horst Bösche aus Westen bei seinem Sport. Der 70-Jährige ist nicht nur aktiver und erfolgreicher Auflageschütze, sondern auch im Bereich Bezirksliga Neustadt für den reibungslosen Ablauf zuständig – als Liga-Leiter und Kampfrichter. Derzeit ist er aber erheblich in seiner Tätigkeit eingeschränkt. Der Grund – wie sollte es anders ein – ist die Corona-Pandemie.

Zum Schießsport gekommen ist der dem Filmclub angehörende Bösche als 33-Jähriger durch seine damalige Freundin, die im SV Döhlbergen-Rieda schoss. Bei einem Einladungsschießen belegte der junge Mann auf Anhieb mit der Luftpistole den zweiten Platz. „Unten wurde mit Pfeil und Bogen geschossen, oben mit der Pistole“, erinnert er sich noch genau. „Da habe ich gesehen, dass nicht etwa im Schützenverein gesoffen, sondern vielmehr trainiert und geschossen wird“, fügt er an und entkräftigt Vorurteile.

Bösches Entwicklung wurde schnell vorangetrieben. Im Sommer in den Verein eingetreten, folgte schon im Januar die Wahl zum Schießsportleiter. Nach einem Wechsel in den Barmer Schützenverein, wo damals Hermann Buddendieck Vorsitzender war, stieg der Westener 1992 zum Kreissportleiter auf und meisterte diese Aufgabe bis 2014 – also 22 Jahre lang. Ein liebevoll gestaltetes Buch zeugt von dieser besonderen Zeit als Schießsportleiter. Er ist aber auch Kampfrichter und überwacht in den Luftgewehr-Bezirksligen Neustadt in den Disziplinen Freihand und Auflage den reibungslosen Ablauf. „Ich achte auf die Fairness und die Einhaltung der Regeln, aber vor allem auf die Sicherheit. Ich lasse schon mal etwas durchgehen“, erklärt er, doch bei fehlender Sicherheit kennt er kein Pardon. Diesen Einsatz lehnt der mittlerweile dem SV Döhlbergen-Rieda und SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt angehörende Sportschütze bei anderen Wettkämpfen aber ab. Den Grund lieferte er früh ab: „Du kannst nicht Kampfrichter und Kreissportleiter gleichzeitig sein. Andere sehen nicht, was du auch am PC noch machst.“

Terminpläne bereits ausgearbeitet

Durch Corona wurde auch in diesen Aufgabenbereichen kräftig auf die Bremse getreten. In den Bezirksligen, denen die Kreisverbände Achim, Neustadt, Nienburg und Verden aus dem Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) angehören, wird nämlich zurzeit aufgrund der verordneten Beschränkungen nicht geschossen. Bösche, der als Ligaleiter seit 2010 für die Terminplanung und das Besorgen von Aufsichten ebenso zuständig ist wie für die Bearbeitung und das Verschicken der Ergebnisse und das Führen von Tabellen, organisiert auch die Aufstiegsrunden. Das fällt alles weg.

„Man hat ja gar nichts mehr“, bedauert der Liga-Leiter, der für die Saison 2020/21 die Terminpläne bereits ausgearbeitet und verteilt hatte. „Ich habe da aber schon nicht mehr dran geglaubt, dass geschossen wird“, gesteht der gebürtige Verdener. Die Absage erfolgte Anfang September – wenige Tage nach dem Meldeschluss. Nach der vergangenen Saison war bereits im März das Aufstiegsschießen ausgefallen. „Wenn beim Schießen der erste Corona-Fall aufgetreten wäre, das hätte ich nicht erleben mögen“, sagt Horst Bösche.

In der näheren Umgebung schießt Bösche für den SV Döhlbergen-Rieda und erlebte den Höhenflug seines Vereins bis in die Verbandsliga – die höchste Klasse im NSSV. „Einmal sind wir Zweiter geworden“, erinnert er sich gern an einen glücklichen Zufall. Doch das ist Schnee von gestern, denn mittlerweile ist sein Team wieder in der Kreisliga angekommen.

Aber auch bei Meisterschaften trumpfte der in Westen wohnende Sportschütze auf. „Bei der Landesmeisterschaft habe ich einmal Silber gewonnen, in der Disziplin Luftgewehr-Auflage“, denkt Bösche gern an das Jahr 2018 zurück. Als seinen größten Erfolgt stuft er aber den 16. Platz 2016 bei der deutschen Meisterschaft (DM) in Dortmund ein. „Es ist schon faszinierend in Dortmund. Wenn 125 Leute gleichzeitig schießen, dann ist das der Wahnsinn“, hat der ehemalige Starkstrom-Elektriker Bösche festgestellt. Mehrfach nahm er an der DM im Westfälischen teil, doch ein besonderes Erlebnis war für ihn die Betreuung seiner Enkelin Fenja, die nach ihrem Gewinn der Silbermedaille auf Landesebene später bei der DM in München mit der Sportpistole antreten durfte, weil sie das Limit dafür erreicht hatte.

Auf die Frage, was ihn so am Schießsport fasziniere, hat Bösche spontan die Antworten parat: „Spannung, Dramatik, die eigene Leistung. Die Dramatik gibt es bei den Duellen Mann gegen Mann beziehungsweise Mann gegen Frau.“

Auszeichnungen hat der Westener schon mehrfach erhalten. So ist er Hauptschießsportleiter und Ehrenmitglied im Kreisschützenverband Verden, und seit 2010 trägt er das Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Schützenbundes (DSB). „Ich habe mir aber nur die kleine Ausführung, die Nadel angesteckt“, beweist Bösche Bescheidenheit.

Neben dem Schießsport hat der Rentner zwei weitere Hobbys – das Radfahren und seine Mini-Welt. Im Obergeschoss seines Hauses drehen Modell-Eisenbahnen ihre Runden durch Städte und unter anderem an einem Sportplatz und einem Zirkus vorbei. Fertig ist die Anlage nie richtig, denn immer wieder kommen dem Hobby-Eisenbahner neue Ideen. Aktuell hat der ehemalige Bundesbahn-Teamleiter mehr Zeit für die Mini-Welt, denn durch Corona muss das Schießen zurückstecken.

„Corona macht den Schießsport allerdings nicht kaputt, denn Schießsport ist schon so alt. Es ist aber nervig, so wie es ist“, sagt der Liga-Leiter aus dem Kreisverband Verden. „Positiv gedacht, werden wir im Herbst wieder anfangen, negativ gedacht eher nicht“, fügt der Sportler aus Westen an. Auch für Horst Bösche gilt es abzuwarten, was die nächsten Wochen und Monate wirklich bringen.