Torben Schumacher (blaues Trikot) traf für Riede zum wichtigen 1:0. (Björn Hake)

Bothel. Der MTV Riede schickt sich an, eine sehr erfolgreiche Saison in der Fußball-Bezirksliga zu spielen. Im Auswärtsspiel beim TuS Bothel setze sich die Mannschaft von Trainer Stephan Hotzan mit 4:0 (1:0) durch und kann mit den jetzt noch anstehenden Heimspielen in der Tabelle noch ein wenig nach oben klettern. Derzeit belegt der MTV Riede Platz fünf.

Zunächst taten sich die Hotzan-Schützlinge in Bothel schwer. Denn sie vergaben gute Torchancen durch Marvin Just und Torben Schumacher. Als sich der TuS Bothel durch die Gelb-Rote Karte für Julian Prinz in der 35. Minute aber selbst schwächte, brauchte der MTV nur noch seine Überzahl nutzen. Die nächste Aktion nach dem Platzverweis bedeutete für die Rieder auch gleich die 1:0-Führung. Hendrik Meyer bediente Torben Schumacher mustergültig. Riedes Offensivakteur brauchte nur noch einschieben. Als dann auch noch ein weiterer Spieler der Gastgeber nach einer Notbremse die Rote Karte erhielt und früher unter die Dusche geschickt wurde, war die Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste gefallen. Hendrik Meyer verwandelte den fälligen Strafstoß in der 52. Minute sicher zum 2:0.

"Der Platzverweis hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber auch bis zu diesem Zeitpunkt waren wir das tonangebende Team. Die Körpersprache meiner Mannschaft hat mich über die gesamte Spielzeit beeindruckt", lobte Trainer Stephan Hotzan sein Team nach der Partie. Auch nach der Führung spielte der MTV weiter nach vorne und belohnte sich kurz vor Schluss noch mit den Treffern von Constantin Borchers (88.) und Marc Lindenberg (89.) zum 4:0-Endstand.