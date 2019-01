Steuerte fünf Treffer beim Unentschieden in Sulingen bei: Juri Wolkow von der HSG Verden-Aller. (Björn Hake)

Sulingen. Die Partie beim TuS Sulingen ist für die HSG Verden-Aller Ende und Anfang zugleich gewesen. Zum einen ist die Hinrunde dieser Landesliga-Saison nun beendet, zum anderen war es die erste Begegnung im neuen Jahr. Und das 30:30 (15:18) war ein ereignisreiches Spiel.

Der Beginn war äußerst ausgeglichen und das hatte bis zum 9:9 (18.) auch noch Bestand. Fortan übernahmen aber die Gäste aus Verden die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzten sich langsam, aber sicher ab. Ihren Höhepunkt hatten sie kurz nach der Pause mit dem 21:15 erreicht. Doch dann entwickelte sich die Partie zusehends in die andere Richtung, was laut HSG-Coach Sascha Kunze auch auf das Schiedsrichtergespann zurückzuführen war. „Ihnen allein die Schuld zu geben, ist zu einfach. Aber ab da an haben sie ihre Philosophie, das Spiel zu leiten, komplett geändert. Auch der Gegner sagte, wir seien verpfiffen worden“, berichtete Kunze.

Die Folge: Sulingen kam nicht nur immer näher, sondern führte in Minute 54 sogar mit 29:27. „Das passiert. Wir lassen uns in der Phase von den Pfiffen verunsichern. Aber alles gut, schlussendlich war das ein gewonnener Punkt“, resümierte ein zufriedener Sascha Kunze.

Dass Verden-Aller noch zum Ausgleich kam, war der Taktik mit dem siebten Feldspieler und dem Treffer zum 30:30 von Tobias Albert (58.) geschuldet. Einmal hieß es aber noch zittern, denn Sulingen kam kurz vor Schluss nochmals zum Abschluss.