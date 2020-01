Verden/Hannover. Die Tendenz ist nun wieder eine positive: Die männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller scheint langsam, aber sicher die Kurve zu bekommen. Die Truppe von Coach Niels Blatt hatte in der Oberliga Süd einen Doppelspieltag vor der Brust und konnte – auch etwas zur eigenen Überraschung – zwei Siege verbuchen.

In Spiel eins empfingen die Verdener den Northeimer HC, den Tabellendritten. Die Partie war zunächst ausgeglichen, und zur Pause führten die favorisierten Gäste mit 13:11. Doch direkt zu Beginn von Hälfte zwei zog die HSG das Tempo an, glich nicht nur aus, sondern setzte sich gleich auf 17:13 (34.) ab. Diesen Vorsprung behauptete die Sieben von Niels Blatt und setzte sich schlussendlich mit 29:24 durch. Als Matchwinner betitelte der Coach seinen Sohn Arne Blatt, auf dessen Konto neun Treffer, davon drei per Siebenmeter, gingen. „Das ist schon erstaunlich, denn Arne ist erst jetzt im Winter vom Kreis auf Rückraum-Mitte gewechselt“, erzählte Niels Blatt.

Lediglich 16 Stunden später stand die Partie beim TSV Anderten aus Hannover an. „Alle waren natürlich sehr müde, aber zum Glück kommen langsam die Verletzten zurück“, sagte Niels Blatt. Daher hatten die Gäste mit dem Vorletzten zwar mehr Mühe als im Hinspiel, der Sieg ging aber dennoch mit 33:30 (17:16) an die Verdener. Diesmal avancierten gleich zwei Akteure zu Matchwinnern: Lasse Metzing und Nick Volmert. Beide kamen auf jeweils elf Treffer. Volmert steuerte damit am gesamten Wochenende ganze 19 Treffer für die HSG bei. Niels Blatt war zufrieden: „So kann man Oberliga spielen. In der Hinrunde mussten wir teils mit der CII oder mit nur sieben Mann antreten. Nun kriegen wir aber langsam die Biege.“