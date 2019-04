Landesliga Männer: Nach den Erfolgen gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II und gegen die HSG Delmenhorst II kann die HSG Verden-Aller dem Saisonende entspannt entgegenblicken. Mit nunmehr 18 Zählern auf der Habenseite ist die Mannschaft von Trainer Sascha Kunze in Sachen Klassenerhalt auf der sicheren Seite. In der heimischen Aller-Weser-Halle bekommen es die Domstädter an diesem Wochenende mit der HSG Stuhr zu tun. Er hoffe – anders als beim 29:39 im Hinspiel – auf eine spannende Partie, sagt Sascha Kunze. Gegen den Tabellensechsten müsse man nicht gewinnen, findet Verdens Trainer. „Zwei Punkte wären aber schön.“ Wie das gehen soll? „Mit viel Tempo über die erste und zweite Welle.“ In Stuhr habe seine Mannschaft eine ihrer schwächsten Saisonspiele abgeliefert, blickt Sascha Kunz zurück. So viele technische Fehler wie damals dürfe man sich gegen den erfahrenen Gegner nicht noch einmal leisten. Personell sieht es gut aus bei der HSG Verden-Aller. Sascha Kunze: „Einige Akteure kommen zurück. Ich hoffe auf einen vollen Kader.“

Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr in Verden