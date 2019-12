Landesliga Männer: Durch die Siege gegen den SVGO Bremen und die HSG Delmenhorst II hat sich die HSG Verden-Aller in der Tabelle auf Platz zehn vorgearbeitet. Drei Punkte beträgt der Abstand zur HSG Stuhr auf dem vorletzten Rang. Mit eben diesem Gegner bekommen es die Männer aus der Kreisstadt am Donnerstag im Nachholspiel zu tun. Bei den Kreisdiepholzern hängt spätestens nach der jüngsten Niederlage gegen den TS Woltmershausen (31:32) der Haussegen schief. „Alibi-Handball“ habe seine Mannschaft gespielt, lautete der Vorwurf von HSG-Coach Sven Engelmann. Gegen die Sieben von Trainer Sascha Kunze steht der Sechste des Vorjahres mächtig unter Druck, folgen doch in diesem Jahr noch die schweren Partien gegen den Tabellenzweiten TV Schiffdorf und den Vierten HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Beim jüngsten Erfolg in Delmenhorst stand Kunze nur ein kleiner Kader zur Verfügung. „Wir fahren mit breiter Brust und kompletter Besetzung nach Brinkum“, hofft Kunze auf die nächsten beiden Punkte. Mit einem Sieg würde Verden in der Tabelle zwei Plätze gutmachen.

Anpfiff: Donnerstag um 20.15 Uhr in Brinkum