Mit acht Toren war Tobias Albert in Stuhr Verdens bester Torschütze. (Björn Hake)

Die HSG Verden-Aller hat sich in der Tabelle der Handball-Landesliga der Männer zwei Plätze nach oben gearbeitet. Obwohl die Männer aus der Domstadt in Nachholspiel bei der HSG Stuhr gleich sieben Siebenmeter ungenutzt ließen, reichte es am Ende zu einem 34:34 (16:17). Nach 5:1-Punkten aus den vergangenen drei Spielen führen die Verdener mit 7:11-Zählern als Siebter die zweite Hälfte des Klassements an. Für die HSG Stuhr bedeutete das Unentschieden einen weiterer Dämpfer im Kampf gegen den Abstieg. Drei Spieltage vor Ende der Hinrunde klebt das Team von Trainer Sven Engelmann auf dem vorletzten Tabellenplatz fest.

„Wenn du siebenmal vom Strich scheiterst, dann reicht das in der Regel nicht für etwas Zählbares. Mit dem einen Punkt müssen wir zufrieden sein“, sagte Sascha Kunze. Für den Trainer der Gäste geht es an diesem Sonntag mit dem Derby gegen die SG Achim/Baden II weiter. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die Achimer müssen gewinnen, wollen sie den Kontakt zur Spitze nicht verlieren. Den Druck hat der Gegner“, sieht Kunze seine Crew in der Rolle des Außenseiters. Allerdings kann sich das Blatt für die Verdener schnell wieder wenden: Nur einen mageren Punkt Vorsprung auf den TS Woltmershausen auf dem drittletzten Platz der Tabelle hat die HSG.

Etwa eine Viertelstunde war in Brinkum gespielt, da hatte die HSG Verden-Aller in Person von Tim Härthe und Jannik Rosilius bereits drei Siebenmeter ausgelassen. 8:7 lautete der Zwischenstand zu diesem Zeitpunkt für die Gastgeber. In der Folge konnte sich die HSG Stuhr ein wenig absetzen – 12:9 (20.). Bis zur Halbzeit folgte die stärkste Phase der Gäste. Als Jannik Rosilius in der 24. Spielminute einen 6:0-Lauf der Verdener abgeschlossen hatte, stand eine 15:12-Führung für die Kunze-Mannen zu Buche. In den zweiten 30 Minuten stand es zwar mehrfach Unentschieden, in Rückstand lagen die Gäste aber nicht ein einziges Mal. 50 Sekunden vor dem Ende setzte Stuhrs Jan Burgdorf mit seinem sechsten Treffer den Schlusspunkt. Schlussendlich war es aus Sicht von Kunze ein gerechtes Ergebnis: „Die HSG Stuhr hat nie aufgegeben, das Remis geht in Ordnung.“

Weitere Informationen

HSG Stuhr - HSG Verden-Aller 34:34 (17:16)

HSG Verden-Aller: Bormann, Gronowski - Albert (8), Schaffeld (5), Rosilius (5/1), Härthe (4), Wolkow (4/2), Rades (3), Koröde (3), Torge (1), Mattfeldt (1), Thalmann, Fuhrmann

Siebenmeter: HSG Stuhr 10/7, HSG Verden-Aller 10/3

Zeitstrafen: HSG Stuhr 2, HSG Verden-Aller 7 PRÜ