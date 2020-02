Tim Härthe (Mitte) von der HSG Verden-Aller traf zwar fünfmal gegen Arbergen-Mahndorf, doch am Ende der Partie vergaben Härthe und Co. zu viele Chancen. (Björn Hake)

Wieder eine ordentliche Vorstellung, aber wieder keine Punkte: Die HSG Verden-Aller hängt in der Handball-Landesliga der Männer nach einer 28:30 (17:17)-Niederlage bei der SG Arbergen-Mahndorf in der Negativschleife fest. Dennoch sieht Sascha Kunze seine Sieben auf dem richtigen Weg. „Klar, in der Tabelle haben wir einen Platz eingebüßt. Wir haben in diesem Jahr aber schon gegen die Top Vier der Liga gespielt und sind dabei immer auf Augenhöhe gewesen. In den kommenden Partien gegen die HSG Stuhr und den TV Langen werden auch wieder Punkte auf unser Konto wandern“, will der Trainer des Tabellenelften keine schlechte Stimmung aufkommen lassen.

In Bremen mussten die Gäste zunächst einen 0:3-Rückstand wegstecken. Das gelang auch. Tobias Albert brachte die HSG in Minute sieben auf 3:4 heran, wenig später sorgte Glenn Rades für den erstmaligen Ausgleich – 6:6 (10.). Und es kam noch besser aus Sicht der Domstädter: Etwas mehr als eine Viertelstunde war in Hemelingen gespielt, da hatten Jannik Rosilius, Tim Härthe und erneut Rades die Rot-Weißen mit 11:8 in Führung gebracht. Beim Stand von 12:9 für die HSG stoppte dann eine Auszeit der SG Arbergen-Mahndorf den Lauf der Gäste. Die Hausherren meldeten sich zurück und ab dem 14:14 (24.) war es eine offene Partie. Am Ende sei man dann an sich selber gescheitert, resümierte Sascha Kunze. „Wir lassen wieder unfassbar viele Möglichkeiten aus und dürfen uns nicht wundern, dass es am Ende nicht für etwas Zählbares reicht.“ Tim Härthe hatte die HSG Verden-Aller beim 27:28 (56.) noch einmal auf ein Tor herangebracht. 120 Sekunden später war die Partie zugunsten der SG Arbergen-Mahndorf entschieden – 30:27 (58.).