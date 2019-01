Sascha Genee sorgte kurz vor Schluss dafür, dass das Resultat aus Verdener Sicht ein wenig freundlicher aussah. (Björn Hake)

Fredenbeck. Für die HSG Verden-Aller lief im Auswärtsspiel der Handball-Landesliga gegen den VfL Fredenbeck III bis zur 40. Spielminute alles gut. 21:17 stand des zu diesem Zeitpunkt für den Gastgeber. Im letzten Drittel wurde es dann aber deutlicher. 35:27 (16:11) endete die Partie aus Sicht der Fredenbecker.

„Wir haben Mitte der der zweiten Halbzeit bestimmt zehn Angriffe in Folge nicht getroffen“, schilderte Sascha Kunze. Für den Trainer der Gäste war die Torflaute entscheidend für die Niederlage. Aufseiten des VfL war Birger Tetzlaff einmal mehr nicht zu bremsen. Zwölf Tore erzielte der Kreisläufer. „Unter dem Strich bin ich mit unserem Auftritt nicht unzufrieden. Auf das Zusammenspiel mit dem Kreis haben wir aber während der gesamten Partie keinen Zugriff bekommen“, bilanzierte Kunze. Als Achter des Klassements hat die HSG nach dem ersten Rückrundeinspieltag nun 13:15 Zähler auf dem Konto.

Genau einmal lag die HSG Verden-Aller in der Geestlandhalle vorne. Das war gleich zu Beginn nach dem Treffer zum 1:0 durch Jannik Rosilius. Im weiteren Verlauf holte Mittelmann Maik Heinemann die Führung zum VfL – 2:1 (5.). Fortan bestimmten die Gastgeber die Begegnung. Bis auf 16:10 zog der VfL noch vor der Pause davon. In Durchgang zwei wurde es zwischenzeitlich zweistellig – 32:22 (54.). Tim Härthe und Sascha Genee gestalteten das Resultat mit ihren Treffern in der Schlussminute noch ein wenig freundlicher. Für die HSG geht es am Sonntag, 10. Februar, mit einem Derby weiter. Der TV Oyten kommt in die Aller-Weser-Halle.