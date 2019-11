Für Tim Härthe und die HSG Verden-Aller war gegen den VfL Fredenbeck III nichts zu holen. (Björn Hake)

Verden. Die HSG Verden-Aller hängt in der Handball-Landesliga der Männer weiter im Keller der Tabelle fest. Im Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck III präsentierten sich die Domstädter ohne ihren erkrankten Trainer Sascha Kunze in schwacher Verfassung. Für Kunze hatte Björn Härthe auf der Bank des Tabellenvorletzten Platz genommen. „Wir sind ganz gut gestartet, haben dann aber früh den Zugriff verloren. Besonders das Kreisläuferspiel des VfL über Birger Tetzlaff konnten wir nicht verteidigen“, zog der frühere Trainer der HSG Verden-Aller nach dem 22:35 (9:15) ein Fazit.

Das 2:0 der der Gäste hatten Juri Wolkow und Glenn Rades in der Anfangsphase in eine 3:2-Führung gedreht. Bis zum 6:6 (12.) durch Tobias Albert war es fortan eine offene Begegnung. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit lief bei Wolkow und Co. dann nicht mehr viel gelingen. Bis auf 15:8 zog der VfL davon. Für den Pausenstand sorgte Tim Härthe. Er traf per Siebenmeter zum 15:9.

Zwischenspurt reicht nicht

Für die zweite Halbzeit hatte man sich im Lager der HSG Verden/Aller einiges vorgenommen. „Wir wollten mehr Emotionen auf die Platte bringen. Das haben wir dann zunächst auch geschafft“, schilderte Björn Härthe die Phase bis zum 18:14, das von Rückraumspieler Oliver Schaffeld in der 38. Spielminute erzielt wurde. Von der Siegerstraße ließen sich die erfahrenen Fredenbecker durch den Zwischenspurt der HSG aber nicht mehr abbringen. 42 Minuten waren in der Aller-Weser-Halle gespielt, da war der Abstand aus der Halbzeit wieder hergestellt –21:15. Am Ende der Partie waren es dann satte zwölf Tore Unterschied.