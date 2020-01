Wären die Spieler von Sascha Kunze gegen Fredenbeck oftmals einen Tick früher abgesprungen, hätte das Ergebnis ein anders sein können. (Björn Hake)

Kassieren Sportmannschaften Niederlagen, geht es danach in die Analyse. Welche Gründe waren verantwortlich? Diesen Weg hat auch Sascha Kunze genommen. Der Trainer des Handball-Landesligisten HSG Verden-Aller analysierte die 27:34 (13:18)-Pleite seines Teams beim VfL Fredenbeck III. Eine Vermutung Kunzes, warum es zu diesem Ergebnis kam, ließ ihn dann auch selbst schmunzeln.

Laut Kunze hieß es gleich neunmal in der Begegnung „Kreis ab“ gegen seine HSG. Bedeutet: Gleich neunmal betraten seine Akteure beim Wurf unerlaubterweise den gegnerischen Kreis. „Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht ist der Kreis bei denen zwölf anstatt sechs Meter groß, oder wir haben irgendwie zu große Schuhe getragen. Ich weiß es nicht“, vermutete Kunze scherzhaft.-

Insbesondere in Halbzeit zwei unterliefen der HSG Verden-Aller diese Fehler. Doch es waren nicht die einzigen, auch diverse Abspielfehler führten zur Niederlage gegen den VfL. Schussfehler gesellten sich hingegen seitens der Verdener nicht hinzu. Daher waren sie beim 22:20 in der 43. Minute auch nochmals in Schlagdistanz. „Doch letztendlich haben wir zu viele Fehler begangen und die hat Fredenbeck dann gnadenlos ausgenutzt. Aus dem gebundenen Spiel haben wir zwar kaum etwas zugelassen, aber irgendwann läuft man bei den ganzen Gegenstößen nur noch hinter her“, analysierte Sascha Kunze, der noch einen weiteren Grund für die Niederlage ausgemacht hatte. „Fredenbeck liegt uns einfach nicht.