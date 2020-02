Verden. Gegen den neuen Spitzenreiter der Handball-Oberliga, SV Stöckheim, hat sich die männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller in eigener Halle ein 29:29 (16:17) erkämpft und damit Platz fünf in der Tabelle behauptet.

Nach einem 0:3-Rückstand (4.) fanden die Gastgeber besser ins Spiel und glichen zum 4:4 (8.) aus. Auch kurz nach dem Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit – Nick Volmert (insgesamt 13 Treffer) hieß in dieser Phase der Torschütze zum 17:17 – stand es noch pari. In der Folge arbeiteten sich die Allerstädter nach einem 19:23-Rückstand über ein 22:24 wieder heran. Schlussendlich sicherten Yago von Ahsen und Linkshänder Volmert der HSG mit ihren Treffern zum 28:28 und 29:29 einen verdienten Punkt. „Es hat sich gezeigt, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat“, freute sich HSG-Coach Nils Blatt über das gute Ergebnis gegen ein Top-Team der Liga.

Für den Nachwuchs aus der Kreisstadt steht am kommenden Sonntag bereits das letzte Heimspiel der Saison an. Gegner wird in der Aller-Weser-Halle der Tabellensechste HSG Rhumetal sein.