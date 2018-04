Der SV Vorwärts Hülsen (weiße Trikots) hat sich mit einem 3:1-Sieg in Riede im Abstiegskampf zurückgemeldet. (Björn Hake)

Der SV Vorwärts Hülsen hat in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Beim Tabellenzweiten MTV Riede setzte sich die Mannschaft von Trainer Ziad Leilo mit 3:1 (2:1) durch und beendete damit die Serie von sechs sieglosen Partien hintereinander. Trotz der Niederlage bleibt der MTV Riede auf Rang zwei, während die Leilo-Schützlinge sich jetzt auf Platz Elf wiederfinden.

Vor Spielbeginn waren die Rollen klar verteilt und auch die Taktiken beider Teams klar. Der MTV Riede wollte und musste das Spiel machen, während sich der SV Vorwärts Hülsen auf die Defensive und das Kontern konzentrierte. Dass nach fünf Minuten der Druck auf die Platzherren aber groß wurde, erklärte sich mit der 1:0-Führung der Gäste. Einen Fernschuss berechnete Riedes Torwart Carsten Pape völlig falsch. Statt die Hände nach oben zu nehmen, spekulierte der Keeper darauf, dass der Ball über den Querbalken fliegt. Das Spielgerät senkte sich aber plötzlich hinter ihm und landete im Netz.

Danach stand Hülsen noch tiefer. Der MTV Riede übernahm nun vollends die Kontrolle. Geduldig ließen die Akteure von MTV-Trainer Stephan Hotzan das Leder durch die eigenen Reihen laufen, blieben den letzten Pass zu einer gefährlichen Torchancen aber schuldig. Kleinere Gelegenheiten gab es aber: Erst jagte Kai Schumacher die Kugel bei einem direkten Freistoß aus 20 Metern über das Gästetor (11.). Wenig später hatte Marcel Grashoff den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Schuss wurde aber vor Hülsener Tor geblockt (17.). Die Standardsituationen der Rieder sorgten mit zunehmender Spielzeit immer wieder für Gefahr, lediglich im Abschluss fehlte noch die Genauigkeit. Marvin Just scheiterte nach knapp einer halben Stunde an Hülsens Torwart Bastian Rosilius und Riedes Kapitän Kai Schumacher verzog einen Drehschuss (28.).

Riede verschießt Elfmeter

Danach wurde es ruhiger, die Partie plätscherte. Ein Rückpass auf Carsten Pape weckte die Begegnung wieder auf. Pape machten seinen Fehler vor der Gästeführung wieder wett. Mit einer hervorragenden Grätsche entschärfte er die Kugel (31.). Diese Rettungstat war dann das Zeichen für die Platzherren, wieder mehr Druck auszuüben. Das passive Verhalten des SV Vorwärts Hülsen bestrafte Marvin Just mit einer Einzelaktion. "Da hat man gesehen, dass wir wollten", kommentierte Hotzan den guten Einsatz seines Stürmers beim 1:1. Gleich drei Gästeverteidiger konnten Marvin Just nicht bremsen, und so belohnte er sich mit dem Ausgleichstreffer selbst (40.).

Doch die Freude wehrte bei den Gastgebern nur 60 Sekunden lang. Beim nächsten Hülsener Angriff ließen die Rieder Koray Vurus völlig frei im Fünfer stehen, der die flache Hereingabe von der rechten Seite nur über die Linie drücken brauchte. Riede machte das Spiel in Durchgang zwei breit. Der letzte Pass in die Gefahrenzone wollte aber nicht kommen. Nach einem angeblichen Handspiel von Ahmet Leilo (69.) zeigte der Referee auf den Elfmeterpunkt. Kai Schumacher trat an, scheiterte aber gleich zweimal am SVV-Keeper Bastian Rosilius.

Auch danach spielte nur der MTV Riede, aber ein Tor sprang bis zum Abpfiff nicht mehr heraus. Es gab dagegen noch den dritten Gegentreffer: Marcel Grashoff wollte eine Situation in der eigenen Defensive spielerisch lösen, verlor aber den Ball. Hermann Babe ließ sich nicht zweimal bitten und bestrafte das lässige Abwehrverhalten von Marcel Grashoff mit dem 3:1 für Hülsen (89.). "Wir haben die erste Hälfte völlig verpennt, uns fehlte die nötige Körpersprache. Und auch danach haben unsere eigenen Fehler das Spiel entschieden", ärgerte sich Stephan Hotzan über die Niederlage. Für Hülsens Trainer Ziad Leilo, der zum zweiten Mal Vater geworden ist, war der 3:1-Auswärtssieg natürlich ein "schönes Geschenk zur Geburt meines Sohnes". Ziad Leilo: "Ich bin froh, dass wir unsere Negativserie jetzt beendet haben und einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf verbuchen konnten, allerdings müssen wir nun in den kommenden Partien nachlegen."