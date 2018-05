War mit zwei Toren am Hülsener 3:1-Sieg beteiligt: Dennis Neumann. (Hake)

Hülsen. "Das ist brutal, da darf man sich nichts mehr erlauben." Mit dieser Aussage meinte Ziad Leilo die Tabellensituation in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 in puncto Abstiegskampf. Die Konstellation ist eine äußerst spannende, denn die Mannschaften von Platz elf bis 14 fuhren allesamt an diesem Wochenende drei Punkte ein. Und dazu gehört auch der SVV, der vor heimischer Kulisse den FSV Hesdorf/Nartum mit 3:1 (3:1) bezwang.

Und mit diesem Erfolg war der Coach nicht mal gänzlich zufrieden: "Es war ein sehr verdienter Sieg, aber wir hätten deutlich höher gewinnen müssen, wir haben es unnötig spannend gemacht." Von einem Zittersieg wollte Leilo aber nicht sprechen, denn zum Zittern ist es nicht mehr gekommen. Aber nur nicht, weil die gastgebenden Hülsener Bastian Rosilius zwischen ihren Pfosten stehen haben. Der Keeper parierte in der 85. Minute einen Foulelfmeter, der nach einem Gerangel zwischen Rafael Franco und seinem Gegenspieler gepfiffen wurde. "Geht der rein, dann bekommen wir noch mal Pudding in die Beine", war Leilo froh, dass es nicht soweit kam.

Dennoch monierte der Coach die Chancenverwertung in Halbzeit zwei: "Da verpassen wir es, mal den Gegner mit fünf, sechs Tore nach Hause zu schicken." Die Treffer eins, zwei und drei sowie das der Gäste fielen bereits in Halbzeit eins. Die Führung von Dennis Neumann (5.) egalisierte Nartums Lasse Rosebrock nach einer Unaufmerksamkeit des SVV (8.). Togay Dogru (31.) und Neumann mit seinem zweiten Tor (35.) stellten das Endergebnis her.