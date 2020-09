Gianluca Müller und der SV Vorwärts Hülsen verpassten einen möglichen Sieg. (Björn Hake)

Der SV Vorwärts Hülsen ist auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga weiterhin ungeschlagen. Beim 1:1 (0:1) gegen den FC Hansa Schwanewede verpasste Felix Wolf den möglichen Siegtreffer, als er sieben Minuten vor dem Ende mit einem Strafstoß am Hansa-Keeper Yannick Sachau scheiterte. Das Spiel begann früh mit einem Nackenschlag für die Gastgeber, als SVV-Keeper Andre Mielmann bei einem langen Ball danebengriff und Steffen Sonnenburg das Leder über die Linie stocherte (7.). Anschließend spielten aber nur noch die Platzherren, die sich Chance um Chance erspielten. So traf Felix Wolf nur den Pfosten (24.) und ließ weitere gute Möglichkeiten verstreichen.

Aufregend wurde es kurz nach dem Seitenwechsel. Die Gäste spritzten in einen Querpass der SVV-Defensive, sodass Andre Mielmann zweimal in höchster Not parierte und seinen Fehler beim Gegentor wieder wettmachte. Im Gegenzug gelang der Ausgleich, als Tjare Müller den startenden Rafael Franco auf die Reise schickte und dieser vor dem Tor die Ruhe behielt. Es sollte jedoch der einzige Treffer bleiben. „Heute haben wir Punkte verschenkt. Die Gäste wollten überhaupt keinen Fußball spielen, wir haben aber einfach viel zu viel ausgelassen. Das ist hoffentlich ein Lernprozess für meine junge Truppe“, sagte Hülsens Trainer Jan Twietmeyer.