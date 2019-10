Hülsen: Durch Eigeninitiative zum Erfolg

Der vom TSV Brunsbrock gekommene Florian Funke (rechts) gehört beim SV Vorwärts Hülsen zu den Leistungsträgern. Auf dem Bild ist er im Luftkampf mit Bastian Reiners, Angreifer des TSV Etelsen, zu sehen. (Björn Hake)

„Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. Schon am Sonntag wollte ich direkt das nächste Spiel machen. Im Moment macht es so viel Spaß.“ Diese Sätze stammen von Sebastian Koltonowski. Zugleich sind es Sätze, die Bände sprechen. Auf Fußball haben beim Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen momentan alle Bock. Überraschend ist diese Erkenntnis jedoch nicht. Die Hülsener erleben gerade einen echten Aufschwung und rangieren als Fünfter nach fünf Siegen in Folge ungewöhnlich weit oben im Klassement. Koltonowski, auch „Kolto“ genannt, bemerkt die positiven Effekte einer solchen Serie deutlich.

„So viele Siege machen einen sehr selbstbewusst. Das spürt man: Die Mannschaft ist sehr kreativ und hat keine Angst im Spiel nach vorne“, beschreibt der 34-jährige Spielertrainer. Er ist noch nicht lange für das Team verantwortlich, bildet erst seit Ende September ein Trainerduo mit Jan Twietmeyer. Aufbauen konnte der ehemalige Oberliga-Fußballer auf der Arbeit seines Vorgängers Marc Jamieson. Diesen hat der Verein nach den ersten beiden Saisonsiegen in Schwanewede und in Oyten von seinen Aufgaben entbunden. Es war eine Trennung, die sich schon länger angedeutet hatte – eine Trennung, die trotz der beiden Erfolge wohl unausweichlich war. „Marc ist ein super Typ und ein guter Trainer. Manchmal ist er aber sehr bestimmend, er schlägt seinen eigenen Weg ein“, begründet Twietmeyer, der somit von keiner optimalen Chemie zwischen Jamieson und der Mannschaft spricht. „Bei einem Trainerwechsel gibt es immer Für- und Gegensprecher. Ich habe den Eindruck, dass sich bei manchen Spielern eine Blockade gelöst hat.“

Die Art von Koltonowski passe perfekt zum Team. „Mit mir und 'Kolto' ist das etwas anderes als mit mir und Marc“, meint Twietmeyer. Das neue Trainerduo präferiere es, die Fußballer mit einzubeziehen. „Wir wollen die Philosophie reinbringen, dass die Jungs selber entscheiden sollen“, sagt Koltonowski. Wie das aussehen kann, hat er anhand des vergangenen 5:0-Sieges gegen den MTV Riede erklärt. „Da hat Felix Wolf gesagt: 'Komm, lass nach vorne gehen und sie unter Druck setzen'. Und sein Gefühl hat gestimmt, der Gegner hatte dann sehr viele Probleme.“ Vertrauen sowie Akzeptanz spielen bei diesem Ansatz natürlich eine Rolle. Bei aller gewünschter Eigeninitiative und dem Modell der flachen Hierarchie muss es jedoch auch Führung geben. Twietmeyer: „Es ist nicht so, dass jeder machen kann, was er will. Es gibt Wortführer auf dem Platz. “

Die momentan stimmige Kommunikation sorgt letztlich für eine große Geschlossenheit, ein Schlüsselfaktor für den derzeitigen Hülsener Höhenflug. „Wir agieren zusammen als Mannschaft und wenn wir Pressing ausüben, dann machen wir das gemeinsam“, meint Koltonowski. Zugleich lobt er das Engagement seiner Schützlinge. „Sie wollen viel wissen, setzen sehr schnell um.“ Das erleichtert dem Trainerduo natürlich die Arbeit, zumal Spieler sich untereinander Anweisungen erklären. „Man bräuchte ein Walkie-Talkie, damit immer alle die Anweisungen mitbekommen. Gianluca (Gianluca Müller, Anm. d. Redaktion), der bei unserem 5:1 in Achim gefehlt hat, wusste gegen Riede dann noch nicht, wie wir spielen. Max (Max Dirani, Anm. d. Redaktion) hat ihn dann zur Seite genommen und ihm das eigenständig erklärt. Das hat mich sehr beeindruckt“, beschreibt Koltonowski, der bei den Spielern beliebt ist. „Wir waren verwundert, dass der Trainerwechsel so schnell vonstattengegangen ist. Aber er hatte keinen negativen Einfluss. Koltonowski lässt uns mitdiskutieren und ist eine super Lösung“, berichtet SVV-Fußballer Florian Funke. Das Ergebnis zeigt sich auch zurzeit auf dem Platz. Die Serie ist auch ein Produkt der Kaderplanung. Twietmeyer: „Von der Qualität sind wir viel stärker aufgestellt. Es ist sehr viel Potenzial da, die Mannschaft befindet sich auf einem anderen Level.“ Ein Spitzenteam in der Bezirksliga sei der SVV jedoch noch längst nicht. „Wir sollten ganz realistisch bleiben. Es ist schon ganz gut, wie es läuft. Aber wir haben viele Neuzugänge, sind nicht eingespielt und können zufrieden sein, wenn wir im Mittelfeld landen“, bewertet Funke.

Sechster Sieg in Serie?

Da mit Ahmed Leilo, Manuel Schulz und Kapitän Marcel Meyer etablierte Kräfte wieder an Bord sind, stellt es für das Hülsener Trainerduo eine Herausforderung dar, alle Spieler bei Laune zu halten. Änderungen für das kommende Gastspiel beim FSV Langwedel-Völkersen (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr) sind somit möglich. Indes hat auch der Gegner die Entwicklung des SVV wahrgenommen. „Sie machen das gar nicht schlecht, das darf man nicht kleinreden und sie werden sicher mit breiter Brust zu uns fahren“, sagt FSV-Trainer Emrah Tavan. Er relativiert aber auch: „Für uns ist das keine Mannschaft, vor der wir Angst haben müssen. Die ganz dicken Kaliber hatten sie noch nicht und auch nach dem Trainerwechsel haben sie keinen Pep Guardiola als Trainer oder Lionel Messi im Team.“ Insgesamt sieht Langwedels Coach also trotz der Ausfälle von Jan-Ole Ernst (Muskelfaserriss) und Dominik Zielinski (Syndesmosebandriss) gute Chancen, die Erfolgsserie des SVV durchbrechen zu können. „Es ist ein Anreiz, das hinzubekommen. In Langwedel gewinnt man nicht im Vorbeigehen.“