Trug sich mit einem Assist und einem Tor in die Statistiken des Spiel gegen Worpswede ein: Hülsens Dennis Neumann. (Hake)

Neun Punkte Rückstand und ein um 16 Tore schlechteres Torverhältnis bei noch neun zu vergebenen Punkten. Beim FC Worpswede dürften nun auch die größten Optimisten ihren Glauben an den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 verloren haben. Grund ist dafür auch die neuerliche Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den SV Vorwärts Hülsen. Mit einem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg entführte die Truppe von Coach Ziad Leilo die Punkte aus Worpswede.

Und damit werden die Hülsener selbst zu immer größeren Optimisten, liegen sich doch zwei Plätze und drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. "Das sieht schon deutlich schöner aus", freut sich auch Ziad Leilo beim Blick auf die Tabelle. Freude bereitete ihm die Anfangsphase in Worpswede aber nicht. "Wir haben uns schwergetan, sind dann aber von Minute zu Minute besser geworden", schilderte der SVV-Coach.

Worpswede durfte zwar vermehrt den Ball haben, die Gäste erzielten jedoch die Tore. In Minute 27 war Zekirja Paloshi nach Vorarbeit von Dennis Neumann zur Stelle. Nach 35 Minuten trug sich der Passgeber dann selbst in die Torschützenliste ein – 2:0. In Halbzeit zwei stand der SVV tiefer, Worpswede musste ja kommen. Und sie kamen, während Hülsen konterte. Jedoch zunächst ohne Erfolg. Ein Standard und anschließendes Gewühl resultierten in Minute 78 in den Anschlusstreffer. Hülsen hatte verpasst, den Deckel drauf zu machen und verpasste dies auch weiterhin. Erst die letzte Chance des Spiels wurde durch Hammat Turgay (90.+2) genutzt.

"Es war ein sehr zerfahrenes Spiel, was wir letztendlich aber verdient gewonnen haben", resümierte Leilo, der am Montag mit seiner Truppe bereits wieder antreten muss, dann daheim gegen den TuS Bothel (Anpfiff: 15 Uhr).