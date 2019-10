SV Vorwärts Hülsen - MTV Riede

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hülsen gegen Riede: Gegensätzlicher Trend

Nico Brunetti

Die formstarken Hülsener Fußballer gehen als Favorit in die Partie gegen den MTV Riede. Trotz vier Niederlagen in Folge glauben die Rieder allerdings an ihre Chance.