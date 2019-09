Sottrums Trainer Daniel Mathies sah eine erste Halbzeit, die seine Mannschaft verschlafen hat. (Björn Hake)

Es war die klassische Partie auf Augenhöhe, zumindest wenn man der Tabelle Glauben schenken wollte. Den gastgebenden SV Vorwärts Hülsen und den TV Sottrum trennten vor dem direkten Aufeinandertreffen in der Fußball-Bezirksliga bei identischer Punktzahl und gleicher Tordifferenz nur ein paar mehr beziehungsweise weniger erzielte Treffer. Das hat sich nach den 90 Minuten geändert, denn der Vergleich hat einen Sieger gefunden. Die Hülsener setzten sich mit 2:1 (1:0) durch und rückten auf Rang sechs vor. Ein Duell auf Augenhöhe war es trotzdem.

Den Grund für die Niederlage hatte TVS-Trainer Daniel Mathies schnell ausgemacht. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, monierte er. Der Führungstreffer der Hausherren durch Felix Wolf (18.) sei entsprechend verdient gewesen. Nach dem Wechsel habe seine Mannschaft dann viel eher das umgesetzt, was man sich von Anfang an vorgenommen hatte. „Wir waren nun deutlich besser und präsenter“, urteilte Mathies. Und erfolgreicher, denn Fin Herwig gelang der Ausgleich (54.). Doch die endgültige Wende blieb aus, weil der ansonsten starke Sottrumer Schlussmann Lenn-Mika Reiter einen Abschlag genau in die Füße von Max Dirani platzierte, der das unfreiwillige Geschenk dankend und überlegt annahm (72.). Hülsens Interims-Chefcoach Jan Twietmeyer war entsprechend zufrieden – zumindest mit dem Resultat. Mit dem Spiel war er es nicht durchgehend. „Ehrlich gesagt war das Niveau ziemlich schwach“, sagte er. Allerdings habe sein Team in der Summe mehr Möglichkeiten gehabt, unter anderem durch Tjare Müller, der mit einem Lattentreffer Pech hatte. Ein gesondertes Lob erhielt Siegtorschütze Dirani, der insgesamt sehr auffällig agiert habe.