Hermann Babe feierte mit Hülsen einen wichtigen Heimsieg. (Björn Hake)

Hülsen. Mit Scharmbeckstotel, Langwedel und Osterholz-Scharmbeckstotel haben drei Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga gepatzt. Der SV Vorwärts Hülsen hat die Situation genutzt und auf eigenem Platz mit 3:1 (2:1) gegen den SV Ippensen gewonnen. Die Elf von Ziad Leilo hat – obwohl sie noch auf einem Abstiegsrang steht – den Klassenerhalt jetzt selbst in der Hand.

Das Spiel hätte für die Gastgeber allerdings kaum schlechter beginnen können. Denn in der dritten Minute brachte Marcek Gerken die Gäste in Führung. Diese hielt aber nur acht Zeigerumdrehungen, dann glich Hermann Babe aus. Noch vor dem Pausenpfiff gelang der Leilo-Elf der Führungstreffer: Marcel Meyer markierte in der 45. Spielminute das 2:1. Dennis Neumann machte in der 77. Minute den Heimsieg perfekt. Leilo: „Der Sieg war wichtig. Jetzt müssen wir weiter punkten.“

Bereits am Dienstag geht es für Bassen weiter – und zwar mit dem Auswärtsspiel gegen den TSV Bassen (Anpfiff um 19.30 Uhr).