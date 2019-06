Soll in Hülsen künftig Tore verhindern: Björn Borkowski. (Björn Hake)

Jan Twietmeyer, Sportlicher Leiter des SV Vorwärts Hülsen, bastelt weiterhin unermüdlich am Kader, mit dem der Fußball-Bezirksligist in die neue Saison gehen will. Nun vermeldete er die beiden nächsten Neuzugänge. Schon bald streifen Max Dirani und Björn Borkowski das Trikot des SVV über.

Max Dirani kommt von der SG Allertal nach Hülsen. Der Offensivspieler hat in der Saison 2018/2019 seine Torgefahr sowohl im Junioren- als auch im Herrenbereich unter Beweis gestellt. In der U19-Landesliga markierte er für Allertal in 15 Spielen 28 Tore. Und die Quote, die Dirani im Herrenbereich vorzuweisen hat, kann sich ebenfalls sehen lassen. In der Kreisliga Heidetal lief er in 18 Partien auf und traf in diesen 22-mal. „Wir waren schon im Winter an ihm dran. Dass es jetzt mit dem Wechsel klappt, freut uns natürlich sehr“, sagte Twietmeyer.

Der zweite Neuzugang soll hingegen Tore verhindern. Denn mit Björn Borkowski hat der SVV einen Innenverteidiger verpflichtet, der zuletzt beim TSV Dauelsen in der Kreisliga aktiv war. „Björn ist am Ball sehr ruhig. Das ist eine seiner großen Stärken. Zudem hat sein Vater auch mal in Hülsen gespielt. Es ist immer schön, wenn es solche Verbindungen gibt“, meinte der Sportliche Leiter des SV Vorwärts Hülsen.