David Röhnert schoss den Ball nur an den Pfosten und verpasste damit den Ausgleich. (Björn Hake)

Hülsen. Eine bittere 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den SV Lilienthal-Falkenberg haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Vorwärts Hülsen am Sonntagnachmittag hinnehmen müssen. Aufgrund der Schlappe hat es die Elf von SVV-Trainer Marc Jamieson verpasst, sich gegen einen direkten Konkurrenten weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen.

Nach zunächst abwartendem Beginn brachte der Führungstreffer durch einen Distanzschuss von Marcel Meyer etwas Sicherheit ins Spiel der Gastgeber (22.). „Doch plötzlich häuften sich wieder unsere individuellen Fehler. Dadurch haben wir den Gegner stark gemacht“, berichtete Hülsens Co-Trainer Dave Otto. So führte dann auch ein kapitaler Fehlpass am eigenen Strafraum zum Ausgleichstor der Gäste noch vor dem Pausenpfiff (36.). Das 1:1 wurde von Luca Tom Stel erzielt.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem der SV Lilienthal-Falkenberg nach einer sehenswerten Kombination das 1:2 erzielte (65.). Der Torschütze war erneut Luca Tom Stel. In der Schlussphase probierte der SV Vorwärts Hülsen noch einmal alles und beorderte Winterneuzugang Güven Ayik aus der Abwehr ins Sturmzentrum. Doch zu einem Punktgewinn sollte auch diese Maßnahme nicht mehr führen. Ganz nahe dran am Ausgleich war lediglich David Röhnert. Bei seinem Schuss flog der Ball allerdings nur an den Pfosten.

Kurz vor dem Ende der Begegnung musste zudem der eingewechselte Klaas Neumann mit einer Gelb-Roten Karte den Platz vorzeitig verlassen (85.). „Am Ende konnten wir leider nicht mehr wirklich zulegen. Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben, unverdient ist sie aber auch nicht“, gab Dave Otto zu.