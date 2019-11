Dörverden. Mit 1:3 (1:1) musste sich der SV Vorwärts Hülsen auf eigenem Platz dem FC Hambergen geschlagen geben. Erneut stand Trainer Jan Twietmeyer nur ein sehr schmaler Kader zur Verfügung, der dann aber auch nicht die Leistung abrief, die noch in der Vorwoche in ähnlicher Besetzung zu einem Punktgewinn beim Heeslinger SC II gekommen war. „Heute haben wir nahezu alles vermissen lassen, was uns noch in Heeslingen ausgezeichnet hat“, kritisierte der Coach des Fußball-Bezirksligisten.

Im ersten Spielabschnitt egalisierte seine Mannschaft das Gegentor zum 0:1 durch Jorit Bierwald (33.) noch vor dem Pausenpfiff: Nach einem Zuspiel von Felix Wolf, der sich auf der Außenbahn durchgesetzt hatte, musste Jacky Paloshi im Zentrum nur noch den Fuß hinhalten. Doch je länger das Spiel dauerte, desto klarer wurde die Überlegenheit der Gäste. „Gefühlt hatte Hambergen 80 Prozent Ballbesitz. Am Ende können wir froh sein, dass wir nur mit drei Gegentoren vom Platz gehen“, sagte Twietmeyer, der aber zumindest den Treffer zum 1:2 für durchaus vermeidbar hielt. In der Defensive schlug ein SVV-Akteur über den Ball, sodass Keno Liebscher keine Mühe hatte einzuschieben (56.). Sechs Minuten später stellte der Torschütze des 2:1 den Endstand her.