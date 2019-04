Zekirja Paloshi (am Ball) erzielte per Traumtor das 3:0 für Hülsen gegen den FSV Langwedel-Völkersen. (Björn Hake)

„Soll ich es in einem Satz zusammenfassen? Ohne Moritz Nientkewitz bekommen wir richtig auf die Schnauze!“ Emrah Tavan machte es kurz nach der Partie der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem von ihm trainierten FSV Langwedel-Völkersen und dem gastgebenden SV Vorwärts Hülsen. Tavan Truppe erwischte alles andere als einen Sahnetag und ging mit 0:3 (0:3) unter.

Die Hülsener hingegen nahmen den Schwung aus dem Überraschungscoup gegen Etelsen mit in die Partie gegen Langwedel. Aber dennoch gehörte die Anfangsphase den Gästen. Bereits nach drei Minuten hätte Philipp Dondelinger auf 0:1 stellen können, doch er zirkelte das Kunstleder gegen den Pfosten. Nächster Versuch Niclas Tiedemann in Minute fünf. Er beförderte den Ball ebenfalls nicht ins Tor, sein Schuss rauschte knapp am SVV-Gehäuse vorbei. Vorbei ist das Stichwort für Langwedel nach diesem Punkt. Fortan kam zu wenig von der Tavan-Elf und die Truppe von Marc Jamieson übernahm die Spielkontrolle.

Nicht nur das, in Minute 36 übernahmen sie auch die Führung. Dondelinger klärte nach Ecke zu kurz und David Röhnert bedankte sich mit dem 1:0. Acht Minuten später war die Partie quasi beendet. Zu diesem Zeitpunkt hatte Zekirja Paloshi sehenswert per Direktabnahme aus 18 Metern das 3:0 erzielt. „Den trifft er nie im Leben wieder so“, kommentierte Emrah Tavan. Das 2:0 ging nach Ballverlust Langwedel im Aufbau und anschließendem Konter Hülsens auf das Konto von Marcel Meyer (40.).

In Halbzeit zwei hätte der SVV dann mehrfach nachlegen können, scheiterte jedoch am eigenen Unvermögen und FSV-Keeper Moritz Nientkewitz. „Hülsen hatte fünf Eins-gegen-eins-Situationen, aber Moritz hatte an diesem Tag acht Arme und sechs Füße“, lobte Tavan seinen Keeper, sagte aber zugleich: „Einen Punkt hätten wir auch nicht verdient gehabt.“ Auch nicht, wenn Marvin Louis' Schuss aus 20 Metern im Tor anstatt an der Latte gelandet wäre (70.). Entsprechend gut gelaunt präsentierte sich Marc Jamieson: „Bestes Wetter, drei Punkte, alles bestens. Die Jungs waren so griffig wie gegen Etelsen. Wir haben Langwedel jetzt Druck gegeben, damit sie Montag gewinnen“, scherzte Jamieson noch. Die Tavan-Truppe muss nämlich bereits am Ostermontag gegen den Tabellen-13. SV Lilienthal-Falkenberg antreten.