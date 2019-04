Erzielte per Elfmeter das 2:1 für den SV Vorwärts Hülsen: Kapitän Marcel Meyer. (Björn Hake)

Hülsen. Im Fußball werden bekanntlich keine Schönheitspreise verliehen. Daher war es Marc Jamieson auch egal, dass die Partie der Fußball Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem SV Vorwärts Hülsen und dem 1. FC Rot-Weiß Achim keine schöne Begegnung war. Letztendlich interessierten den Coach des SVV nur die Punkte, die sein Team mit dem 2:1 (1:1)-Sieg einfuhr. Und das waren gleich gefühlte sechs.

Das Duell war nämlich eines dieser viel betitelten „Sechs-Punkte-Spiele“. Es traf der Tabellen-13. auf den 14. des Klassements. Mit einem schönen Spiel war somit nicht zu rechnen, aber das ist auch im Abstiegskampf nicht gefragt. Es sind andere Dinge, die vonnöten sind. Doch eben diese Dinge ließen die Achimer komplett vermissen. „Das war hinten wie vorne die reine Katastrophe. Das hatte nichts mit Fußball zu tun“, haderte RW-Coach Dogan Yalcin. „Wir hatten die geilste Trainingswoche überhaupt, aber das war auch unser schlechtestes Spiel überhaupt. Spielen wir in den nächsten Wochen auch so, können wir für die Kreisliga melden.“ Die Begegnung startete denkbar schlecht für die Rot-Weißen. Bereits in Minute sechs schloss Tim Cordes einen feinen Spielzug über die Außenbahn und anschließendem Pass in den Rückraum mit dem 1:0 für die Gastgeber ab. Zwar antworteten die Achimer in der 20. Minute nach Ecke mit dem 1:1 durch Kouassi Wilfried Yao, doch es sollte die einzige gelungene Offensivaktion der Gäste bleiben.

„Dummes Foul“ bringt die Entscheidung

In der zweiten Hälfte wurde die Partie eine hitzigere. „Kein schönes Spiel, typischer Abstiegskampf“, betitelte Jamieson das Geschehen auf dem Platz. Lange Zeit sah es dementsprechend nach einem Unentschieden aus. Doch Achim stellte sich nochmals „dumm“ (Jamieson) in der Verteidung an. „Unglaublich, wie wir da verteidigen“, bestätigte Yalcin. Das Resultat der mangelhaften Defenisvarbeit: Ein Foulelfmeter für Hülsen nachdem Sebastian Koltonowski im Strafraum umklammert und zu Fall gebracht worden war. Marcel Meyer trat an und erzielte das 2:1 (81.). Es folgte eine maue Schlussoffensive der Gäste, die lediglich durch Eckbälle noch ein wenig Gefahr ausstrahlten. „Ohne den Elfmeter geht das 1:1 aus und bei den Eckbällen zum Schluss hatten wir etwas Dusel. Aber diesmal war das Glück, im Gegensatz zu den vergangenen Wochen, einfach mal auf unserer Seite“, freute sich Marc Jamison über den Vier-Punkte-Puffer auf Achim in der Tabelle.